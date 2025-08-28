Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti dar 46 netinkamai laikyti gyvūnai

Kaip rugpjūčio 28 d. pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), dėl netinkamų jų laikymo sąlygų bei neturint teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų iš zoologijos sodo paimta 41 paprastoji voverė ir penki juodagalviai kapucinai.
Paimtais gyvūnais laikinai rūpinsis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centro specialistai.
Kaip rašė BNS, bendradarbiaudami su šiuo centru, aplinkosaugininkai nuo liepos pabaigos iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paėmė 130 įvairių rūšių gyvūnų.
Pasak aplinkosaugininkų, derinami ir kitų gyvūnų paėmimo etapai – planuojamas tam tikrų rūšių paukščių paėmimas, tačiau šiuo metu jie peri, todėl, atsižvelgiant į etinius aspektus, paukščiai bus paimti, kai baigs perėti.
„Gyvūnai paimami siekiant užtikrinti jų gerovę bei apsaugoti nuo netinkamo laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo, neturint reikalingų dokumentų. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius jų sveikatą ir gerovę“, – teigiama AAD pranešime.
Liepos pabaigoje aplinkosaugininkai taip pat laikinai uždraudė lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Įstaigai nesilaikant šio ribojimo, Aplinkos apsaugos departamentas dėl to pradėjo administracinę teiseną.
Rugpjūčio 25 dieną Klaipėdos zoologijos sodas apskundė departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus.
BNS skelbė, kad dar kovo pabaigoje dėl netinkamų laikymo sąlygų, žiauraus elgesio su gyvūnais bei viešo eksponavimo neturint sertifikatų iš Klaipėdos zoologijos sodo buvo paimti du amūrinio tigro jaunikliai.
Tuomet skelbta, kad per pastarąjį dešimtmetį šis zoologijos sodas tikrintas daugiau nei 70 kartų, daugiausia – dėl gyvūnų pagausėjimo, nugaišimo, gautų skundų ir privalomųjų nurodymų nevykdymo.
Patikrinimų metu administracinio poveikio priemonės iš viso taikytos šešis kartus.
Zoologijos sodo duomenimis, čia laikoma daugiau nei 600 įvairių rūšių gyvūnų.
