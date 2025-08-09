Klaipėdos vicemero vizitas į Kauną – dėl sporto objektų

A. Kamarauskas teigė, kad artimiausiu metu veikiausiai pavyks gauti statybų leidimą Ledo rūmams Klaipėdoje.
„Ledo rūmų projekto vienai daliai gavome leidimą griovimo darbams, laukiame teigiamos ekspertizės išvados ir tikimės, kad artimiausiu metu turėsime leidimą statybai. Dalijomės patirtimi su Kauno savivaldybe, kaip eksploatuojama, kokie niuansai iškyla eksploatacijos metu, kaip galbūt daryti kokias nors korektūras, ne esminius dalykus, pačiame išplanavime. Tad aš manau, kad tai labai gera kelionė ir gausime daug informacijos nuo statybos iki pat eksploatavimo ir valdymo klausimų“, – sakė A. Kamarauskas.
Dėl Lengvosios atletikos maniežo statymo Klaipėdoje taip pat būta tam tikrų svarstymų.
„O Kauno lengvosios atletikos maniežą tiesiog reikėjo apžiūrėti – sužinoti, koks statinio funkcionalumas. Mūsų Lengvosios atletikos maniežas jau seniai pastatytas, morališkai ir fiziškai nusidėvėjęs, yra planuose Klaipėdoje pastatyti naują. Tad tiesiog pasižiūrėjome, norėjome susipažinti su projektu, galbūt galima kokius nors sprendinius panaudoti ir projektuojant jį Klaipėdoje“, – svarstė uostamiesčio vicemeras.
