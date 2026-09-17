Klaipėdos uosto krova šiemet augo 7 proc. iki 27 mln. tonų

Sausį–rugpjūtį uoste perkrauta beveik 9,5 mln. tonų krovinių konteineriuose – 11 proc. daugiau, 912 tūkst. standartizuoto dydžio konteinerių (TEU) – 3 proc. daugiau.
Ro-ro arba keltais gabenamų krovinių srautas siekė beveik 4,4 mln. tonų ir buvo 2,3 proc. didesnis, krovininių automobilių gabenta 239 tūkst. – 0,8 proc. daugiau.
Dvi didžiausios krovinių grupės – kroviniai konteineriuose ir ro-ro – sudaro 51 proc. visos Klaipėdos uosto krovos.
Grūdų ir trąšų krova augo po 11 proc. iki atitinkamai 2,1 mln. ir kiek daugiau nei 1 mln. tonų, naftos produktų krova siekė 2,9 mln. tonų ir buvo 12 proc. didesnė, suskystintų gamtinių dujų – 1,9 mln. tonų, arba 25 proc. didesnė.
Tuo metu metalo laužo krova sumažėjo apie 1,3 proc. iki 791 tūkst. tonų, iškasenų ir statybinių medžiagų – 13,3 proc. iki beveik 1,3 mln. tonų, medienos – 40 proc. iki 252 tūkst. tonų.
Į Klaipėdos uostą kruiziniais laivais šiemet atkeliavo beveik 67 tūkst. žmonių – beveik 29 proc. daugiau nei pernai (52 tūkst.).
Pasak pranešimo, Latvijos Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai aštuonis mėnesius užbaigė su minuso ženklu: Ventspilyje krova sumažėjo 24 proc. iki 4,4 mln. tonų, Liepojoje – 16 proc. iki 3,8 mln. tonų, Rygoje – 4 proc. iki 10,3 mln. tonų.
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