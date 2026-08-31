Klaipėdos uoste – turtuolių iš JAV jachta

„Life Saga“ Klaipėdos uoste sulaukė dėmesio. Įspūdingo dydžio prabangi superjachta buvo prišvartuota Kruizinių laivų terminale.
Ją smalsiai apžiūrinėjo Pilies uostelyje prišvartuoto mokomojo burlaivio „Brabander“ įgula.
„Tai itin retas ir išskirtinis tokio dydžio bei klasės laivo apsilankymas Lietuvoje“, – taip superjachtą įvertino smalsuoliai.
„Life Saga“ pastatytas 2019-aisiais Italijos laivų statykloje „Admiral Yachts“, o visiškai atnaujintas 2025 m.
Jachtos ilgis yra 65,2 metro, o plotis – 10,6 metro. Laive įrengtos 6 prabangios kajutės, kuriose gali apsistoti iki 12 svečių. Įgulą sudaro 15–17 žmonių.
Jachta, varoma dviejų „Caterpillar“ variklių, išvysto maksimalų 15 mazgų greitį. Tai yra beveik 28 km/val.
2020 m. ši superjachta laimėjo prestižinį apdovanojimą už geriausią interjero dizainą („Boat International Design & Innovation Awards“) bei geriausios motorinės jachtos, viršijančios 60 metrų, titulą.
Superjachtų aistruolių tinklalapis pažymi, kad 2025 m. šią jachtą įsigijo amerikiečių pora, kurios tapatybė nėra atskleidžiama.
Laivas plaukioja su Kaimanų Salų vėliava ir yra pritaikytas ramiam gyvenimui jūroje.
Jachtoje įrengtos prabangios SPA erdvės ir dideli langai.
Buvęs laivo savininkas – Genadijus Aivazianas, rusų kilmės verslininkas, investuotojas ir buvęs vienas didžiausių pasaulyje anglies prekybos magnatų, Rusijos anglies eksporto bendrovės „Krutrade“ įkūrėjas. Jis valdė laivą iki pardavimo 2025 m.
Viešai prieinamuose šaltiniuose nenurodoma, kad G. Aivazianui būtų taikomos ES arba JAV sankcijos.
Nors tiksli jachtos pradinė pirkimo sutarties suma išlieka konfidenciali, jos rinkos vertė ir pardavimo kaina, kai ją pirko G. Aivazianas, siekė 50 mln. JAV dolerių. Laivo metinis išlaikymas ir aptarnavimas verslininkui kainuodavo apie 5 mln. JAV dolerių per metus.
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