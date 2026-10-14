Klaipėdos uostas šiemet pagerino kruizinės laivybos rekordą – sulaukta per 86 tūkst. turistų

„Šiemet Klaipėdos uostas vartais į Lietuvą tapo daugiau nei 86 tūkst. keliautojų. Tai yra didžiausias šiais akį traukiančiais laivais atplaukusių turistų skaičius istorijoje – praėjusių metų rekordas pagerintas apie 10 tūkst. keleivių. Ateinantį sezoną prognozuojame 72 proc. augimą – sulauksime per 100 laivų ir apie 150 tūkst. keleivių“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Šių metų kruizinės laivybos sezoną trečiadienį užbaigė į Klaipėdą atplaukęs laivas „Vasco da Gama“. Portugalų jūrininko vardu pavadintu laineriu į uostamiestį atvyko 994 keleiviai.
Nuo gegužės iki spalio vidurio Klaipėdos uoste apsilankė 58 įvairaus dydžio laivai. Aktyviausi buvo vasaros mėnesiai – birželį atplaukė 10 laivų, o liepą ir rugpjūtį po 14, 11 laivų sulaukta ir rugsėjį.
Kruiziniais laivais į Lietuvą, kaip ir kasmet, atvyko turistai iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos bei kitų tolimų kraštų – Kinijos, Filipinų, Australijos, Naujosios Zelandijos ar Čilės.
Prognozuojama, kad kitąmet Klaipėdos uoste apsilankys daugiau nei 100 kruizinių laivų, o 2028-aisiais planuojama sulaukti daugiau nei 130 lainerių.
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