Klaipėdos uostas penktus metus iš eilės perkrovė daugiau nei 1 mln. TEU

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu, šių metų rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos augimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje.
„Išliekame konkurencingu konteinerių krovos centru, per pastaruosius penkerius metus 1 mln. TEU kartelę pasiekiančiu vis anksčiau. Tai pagrindžia, kad judame teisingu kursu – kokybiškos uosto paslaugos, nuosekliai vystoma infrastruktūra dera su aukštos kokybės krovos bendrovių darbu, leidžia sėkmingai priimti didžiuosius okeaninius laivus bei operatyviai įvykdyti krovos procedūras“, – pranešime cituojamas Uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Šiemet 1 mln. tonų TEU krovos rezultatas pasiektas rugsėjį. Maždaug pora savaičių pagerintas praėjusių metų rekordas, kai 1 mln. TEU perkrauta spalio pradžioje. 2024 metais šis rodiklis pasiektas gruodžio viduryje, o 2023 ir 2022 m. – likus vos kelioms dienoms iki didžiųjų metų švenčių.
Uosto direkcija prognozuoja, kad šiemet uoste bus perkrauta daugiau nei 1,3 mln. TEU. Krovos augimas šiame segmente per aštuonis šių metų mėnesius siekė 3 proc.
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