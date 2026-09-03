Klaipėdos universiteto bendrabutis duris atvers žiemą

Pastatas bus modernus
Pagrindinės pastato konstrukcijos jau sumontuotos.
Dabar daugiausia dėmesio skiriama vidaus įrengimui, inžinerinėms sistemoms ir kitiems darbams.
Studentų laukia gerokai daugiau nei vien kambariai.
Naujajame bendrabutyje numatytos bendrosios erdvės, virtuvės bei sporto zona. Pastatas taip pat bus pritaikytas žmonėms su negalia.
Išskirtinė naujojo bendrabučio dalis – atskiri kambariai su virtuvėmis ir sanitariniais mazgais. Jie bus skirti doktorantams ir profesoriams, kuriems reikalingas apgyvendinimas.
Bendras naujojo pastato plotas sieks beveik 4 tūkst. kv. metrų. Jame suplanuotas 141 kambarys, galės apsigyventi apie 200 studentų ir 24 dėstytojai.
Pastatas projektuojamas kaip modernus, A++ energinio naudingumo klasės objektas. Ant jo stogo numatyta 69 kW galios saulės elektrinė.
Bus modernios sąlygos
Šiuo metu KU studentams siūlo du bendrabučius – Universiteto alėjoje ir Statybininkų prospekte.
Užbaigus naujojo pastato statybas, universiteto bendrabučių tinklą papildys dar vienas pastatas.
Tačiau studentų požiūris į būsimą bendrabutį – įvairus. Kai kurie jau dabar svarsto, ar norės kraustytis į naująjį pastatą.
Viena Universiteto alėjos bendrabučio gyventoja, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų minima, teigė, kad žinia apie būsimą naują bendrabutį tikrai buvo intriguojanti.
„Kadangi gyvenau Statybininkų prospekte esančiame bendrabutyje, kuris yra mažiau modernus, norėjosi kuo greičiau persikraustyti į Universiteto alėjos bendrabutį. Neseniai persikrausčiau į jį ir esu labai patenkinta puikiomis sąlygomis. Nors ir džiugu, kad prie pat statomas dar modernesnis pastatas, dabar nenorėčiau kraustytis į naują, nes ir šis atitinka visus mano poreikius“, – pasakojo studentė.
Naujiems studentams dar vieno bendrabučio atidarymas gali tapti puikia galimybe apsigyventi modernesnėmis sąlygomis.
Darbus baigs gruodį
Naujo KU bendrabučio statybos buvo numatytos universiteto strateginiuose planuose. Realiai jos pradėtos 2025 m. liepą, o rangovas INFES darbus pradėjo numatytu laiku.
Pažymėtina, kad intensyvesnė darbų eiga įsibėgėjo 2025 m. lapkričio, gruodžio mėnesiais.
Šiuo metu statybos darbai vyksta pagal planą ir sklandžiai.
Klaipėdos universiteto Infrastruktūros ir plėtros prorektorius dr. Benediktas Petrauskas tikino, kad šiuo metu nėra kliūčių, kurios galėtų sutrukdyti statybų eigai.
Jei darbai vyks numatytu tempu, pirmieji gyventojai į naująjį Klaipėdos universiteto bendrabutį galėtų įsikelti jau 2027 m. sausį.
„Nėra jokių kliūčių – viskas gerai, darbininkai stengiasi ir dirba sparčiai. Manyčiau, kad darbai bus baigti jau gruodžio viduryje, o sausį į bendrabutį, tikėtina, jau galės atsikraustyti ir pirmieji gyventojai“, – teigė B. Petrauskas.
Anot prorektoriaus, statybvietėje jau galima matyti gerokai daugiau pokyčių nei prieš kelis mėnesius.
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