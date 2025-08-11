 Klaipėdos tautinių bendrijų atstovai atranda jūrinę kultūrą laive-muziejuje M52 ,,Sūduvis"

Šiemet Lietuvos jūrų muziejus įgyvendina jūrinės kultūros ir laivybos istorijos pažinimo projektą „Jūros saga“. Miesto gyventojai ir svečiai jau turėjo galimybę Jūros šventės ir Tarptautinės muziejų nakties metu išgirsti autentiškus laivo įgulos narių pasakojimus, kuriuos įkūnijo bei interpretavo Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai.

Tęsdamas projekto, kurį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, įgyvendinimą muziejus bendradarbiauja su Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centru, kviesdamas Klaipėdos tautinių bendrijų atstovus naujai atrasti miesto centre esantį išskirtinį istorinį eksponatą. Laive-muziejuje M52 „Sūduvis“ apsilankė tautinių bendrijų pirmininkai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centro vadovė Jelena Butkevičienė. Susitikimo metu svečiai dalyvavo patirtinėje ekskursijoje „Jūros saga“. Tai – unikali garso kelionė laiku, leidžianti aplankyti netikėčiausias laivo erdves.       

Pasak Tautinių kultūrų centro direktorės Jelenos Butkevičienės, tokia edukacija, kurios metu lankytojai gali liesti laivo eksponatus ir išgirsti įrašytas laivo įgulos patirtis,  turi ypatingą reikšmę ir palieka stiprų įspūdį.  Anot jos, ši patirtis yra vertinga tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, nes padeda geriau suvokti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės idėją. 

„Apsilankymas tokioje edukacijoje yra socialiai reikšmingas ir turi išliekamąją vertę – tai žingsnis gilesnio kultūrinio pažinimo link“, – pabrėžė J. Butkevičienė.

Lankytojus, norinčius dalyvauti šioje patirtinėje ekskursijoje, Lietuvos jūrų muziejus kviečia įsigijus laivo-muziejaus lankymo bilietą užsiregistruoti dalyvauti ekskursijoje šioje formoje: HTTPS://TINYURL.COM/29WZHUM7. Ekskursija rengiama nemokamai lankytojams, įsigijusiems laivo-muziejaus lankymo bilietą.

