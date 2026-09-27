Klaipėdos regiono atsparumas – visų rūpestis

Tikimasi rasti sprendimus
Pirmasis šios iniciatyvos etapas – konferencija, vyksianti spalio 23 d. nuo 9.30 iki 16.30 val. Klaipėdos pilies muziejaus Konferencijų salėje (Priešpilio g. 2).
Anot įmonės „Klaipėdos dienraštis“ direktorės Linos Čekanavičės, šia iniciatyva bus siekiama ne tik diskutuoti apie atsparumą įvairioms krizėms, bet ir rasti veiksmingus sprendinius.
„Gyvename laikais, kai atsparumas krizėms ir gebėjimas veikti jų metu tampa būtinybe. Dėl šios priežasties dienraščio „Klaipėda“ komanda ėmėsi iniciatyvos „Atsparūs“. Pirmasis etapas Klaipėdoje – jau netrukus vyksianti konferencija, kurios dalyviai kalbės įvairiomis temomis: nuo miesto infrastruktūros karinio mobilumo metu, gėlo vandens išteklių, verslo bendruomenių pasirengimo krizėms iki tautinių bendruomenių pilietiškumo skatinimo bei kitų. Tikime, kad šis projektas paskatins veikti, prisiimti atsakomybę ir kartu rasti geriausią sprendimą ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos labui“, – teigė L. Čekanavičė.
Kaip įveiksime krizes?
Konferencijoje bus kalbama apie Klaipėdos regiono infrastruktūros iššūkius ir pasirengimą krizėms.
Bus aptariama, ar tam tikra miesto infrastruktūra gali tapti silpnąja vieta krizės ar karinio mobilumo metu.
Taip pat bus svarstoma apie priimančiosios savivaldybės vaidmenį krizės atveju, pagalbos gyventojams ir tarnybų atvykimo užtikrintumą, veiksmų koordinavimą.
Kita numatyta tema – apie tvarų uostamiestį.
Šios temos ekspertai kalbės apie aplinkosaugines rizikas ir jų valdymą: gėlo vandens išteklius, taršą, į nuotekas patenkančių vaistų keliamas rizikas bei pasirengimą aplinkos iššūkiams.
Bus diskutuojama ir apie stabilų verslą bei jo svarbą regiono atsparumui, bus ieškoma atsakymų, kaip skirtingi verslai ir pramonės įmonės gali pasiruošti įvairioms grėsmėms, užtikrinti veiklos tęstinumą ir išlaikyti verslo stabilumą.
Dalyviai kviečiami diskutuoti
Kita aktuali tema, kuria bus diskutuojama, – energetinis atsparumas kritinėse situacijose.
Bus svarstoma apie alternatyvius energijos šaltinius, elektros ir vandens tiekimo užtikrinimą ekstremaliais atvejais.
Dar viena tema – tautinės bendruomenės ir pilietiškumas.
Bus kalbama apie skirtingų bendruomenių įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, tarpusavio pasitikėjimą ir jų vaidmenį krizinių situacijų metu.
Ne tik atvykti, bet ir aktyviai dalyvauti kviečiami verslų atstovai, šeimos, bendruomenės, visuomeninės organizacijos ir visi savo miestui ir šaliai neabejingi iniciatyvūs piliečiai.
Norintys dalyvauti, netrukus bus kviečiami registruotis internetu.
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