Iš Klaipėdos rajono į prezidentūrą iškeliavo 35 rankų darbo žaisliukai

Šiemet visos Lietuvos bendruomenės buvo pakviestos velti apuokus, pelėdas ir knygeles – šiltus, prasmingus simbolius, kviečiančius prisiminti išmintį, kūrybą, žinias ir bendrystę. Klaipėdos rajone prie iniciatyvos prisijungė Ketvergių ir Kretingalės pagrindinės mokyklos, Gargždų lopšeliai-darželiai „Saulutė“, „Naminukas“, „Ąžuoliukas“, Gargždų socialinių paslaugų centras ir VšĮ „Revilita“.
Vieni iš akcijos dalyvių – Ketvergių pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su mokytoja Rasa Jurgaitiene – vyks ir į Kalėdų eglės įžiebimo šventę Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose. Čia jie stebės „Raganiukės teatro“ kalėdinę muzikinę komediją „Kalėdų Senis ir Besmegenis“, o vakaro pabaigoje sulauks ir kalėdinio siurprizo.
