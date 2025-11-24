Klaipėdos rajone svečiavosi Tauragės rajono savivaldybės atstovai

Tauragės rajono merui Dovydui Kaminskui, jo komandai bei Tarybos nariams papasakota apie didžiausius Klaipėdos rajone vykdomus ir įgyvendintus projektus, taip pat aptartos vykdomos gyventojų įtraukimo iniciatyvos, pristatyta Klaipėdos rajono gyventojo kortelė, projektas „Klaipėdos rajonas veža“, dalyvaujamojo biudžeto konkursas „Tavo idėja“ bei kitos iniciatyvos.
Be to, svečiai apsilankė dviejuose didžiausiuose šiemet Klaipėdos rajone atidarytuose objektuose – Daugiafunkciame sporto centre Gargžduose ir Sendvario „Saulės“ mokykloje.
Abiejų savivaldybių atstovai džiaugėsi galimybe dalytis gerąja patirtimi ir sutarė šią bendrystę tęsti ir toliau.
Apie Tauragės rajono savivaldybės delegacijos apsilankymą Klaipėdos rajone feisbuke pasidalijo meras Bronius Markauskas.
„Išties, nors mus ir skiria ne mažas amžiaus tarpas, tačiau su Dovydu visada smagu susitikti, visada randame apie ką pasikalbėti, turime daug bendrų požiūrio taškų, o ir apskritai – gera turėti kolegą, su kuriuo galima aptarti įvairiausius klausimus ir pasidalyti patirtimi.“
