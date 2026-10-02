Klaipėdos rajonas sulaukė 27 gyventojų idėjų

„Jau septintąjį kartą pakvietėme gyventojus siūlyti idėjas, kurios kurtų gražesnį, patogesnį ir gyvesnį Klaipėdos rajoną. Per visą šį laiką jau esame įgyvendinę 35 idėjas. Ko gero, tai ir yra šio projekto sėkmė – gyventojai mato, kaip jų iniciatyvos virsta realybe. Na, o šiemet idėjos pačios įvairiausios – nuo padelio, piklbolo, sporto ir vaikų žaidimų aikštelių iki vandens terasos, miesto pergolės bei kitų. Nuoširdžiai dėkoju idėjų autoriams, kurie skiria savo laiką tam, kad rajonas būtų gražesnis, taip pat – „Tavo idėja“ komandai ir visiems, kurie dirba, kad šis projektas sėkmingai gyvuotų, o projektai virstų realybe“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Iš viso šiemet sulaukta 27 idėjų, kurių vertė – 2,1 mln. eurų. Pateikta 12-a didelės vertės idėjų iki 150 tūkst. eurų, 11-a mažos vertės idėjų iki 60 tūkst. eurų ir 4-ių mažos vertės idėjų iki 35 tūkst. eurų kaimuose, kur gyvena iki 250 gyventojų.
Idėjų gauta iš 8 seniūnijų – Dovilų, Dauparų-Kvietinių, Endriejavo, Gargždų, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų ir Vėžaičių.
Tarp idėjų – padelio, piklbolo, sporto, vaikų žaidimų, krepšinio aikštelės, vandens terasos, miesto pergolės, radijo ryšio sprendimai, taip pat skverų ir parkų atnaujinimas, geriamojo vandens kolonėlės bei viešųjų erdvių kūrimas.
Visas pateiktas idėjas galite rasti čia: https://atvirihorizontai.lt/idejos/vertinimas/sarasas.
Visą spalio mėnesį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialistai vertins, ar pateiktos idėjos atitinka konkurso Tvarkos aprašą, o lapkritį prasidės gyventojų balsavimas.
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