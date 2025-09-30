„Klaipėdos paslaugos“ miesto apšvietimui įsigijo saulės elektrinę

„Praėjusią savaitę pasirašėme pirkimo sutartį – išperkamosios nuomos būdu įsigijome 6,5 MW galios saulės elektrinę. Tai viena galingiausių saulės jėgainių Lietuvoje, kurią yra įsigijusi savivaldybės įmonė ir kuri bus naudojama klaipėdiečių reikmėms“, – sakė Vaidas Ramanauskas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius.
Planuojama, kad ši jėgainė per metus pagamins apie 7 mln. kilovatvalandžių elektros energijos. Nors dabartinis Klaipėdos apšvietimo poreikis yra šiek tiek didesnis, V. Ramanausko teigimu, įdiegiant ekonomiškus LED šviestuvus elektros suvartojimas artimiausiais metais sumažės iki maždaug 5 mln. kilovatvalandžių per metus.
Saulės elektrinė įsigyta iš užsienio kompanijos išperkamosios nuomos būdu. Sutartis sudaryta 10 metų laikotarpiui – per šį laiką „Klaipėdos paslaugos“ įsipareigojo nupirkti 70 mln. kilovatvalandžių elektros. Pasibaigus terminui, elektrinės parkas kartu su žeme ir įranga taps bendrovės nuosavybe. Visą sutarties laikotarpį jėgainės priežiūra rūpinsis pardavėjas.
„Pagal šį projektą už elektrą mokėsime fiksuotą elektros energijos kainą – taip apsisaugosime nuo svyravimų biržoje. O po dešimties metų tapsime elektrinės savininkais. Įprastai saulės elektrinės tarnauja apie 25 metus, tad ši investicija užtikrins ilgalaikę naudą miestui“, – pabrėžė V. Ramanauskas.
Pasak vadovo, šis projektas vertintinas ne tik kaip finansinė investicija, bet ir kaip svarbus indėlis į miesto ekologiją, žaliosios energijos plėtrą bei tvarios raidos užtikrinimą. Bendrovė siekia, kad tvarumas apimtų ne vien aplinkosaugą, bet ir socialinės atskirties mažinimą, atsakingą valdymą bei ilgalaikę ekonominę naudą. Taip Klaipėdos miesto savivaldybei priklausanti įmonė UAB „Klaipėdos paslaugos“ kryptingai siekia, kad jos vykdomi projektai prisidėtų prie darnios ir ekologiškos miesto ateiti
