 Klaipėdos miesto savivaldybė ir miesto rotušė pirmąjį rugsėjo ketvirtadienį nušvis raudonai

Klaipėdos miesto savivaldybė ir miesto rotušė pirmąjį rugsėjo ketvirtadienį nušvis raudonai

2026-09-03 14:22
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Rugsėjo 3-ąją, pirmąjį rudens ketvirtadienį, Lietuvos savivaldybės  solidarizuojasi su vėžiu sergančiais vaikais. Būtent šį vakarą (nuo 20 val. iki rugsėjo 4 d. 6 val. ryto) Klaipėdos miesto savivaldybė ir miesto rotušė jungiasi prie solidarumo akcijos ir taps vaikus palaikančių širdžių simboliu – nusidažys raudona – širdies spalva. Ši spalva reiškia kovą ir drąsą, gyvybę ir stiprybę – tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui, kovojančiam su liga.

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Neprarasti vilties sunkiausiu metu

Rugsėjis – tai vėžiu sergančių vaikų sąmoningumo mėnuo, kai visame pasaulyje siekiama atkreipti dėmesį į vaikų onkologines ligas, jų gydymo iššūkius ir bendruomenės palaikymo svarbą.

Visame pasaulyje vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, deja, daugėja. Kasmet visoje Lietuvoje sunkią ligos diagnozę išgirsta apie 100 vaikų.

„Moksliniai tyrimai ir gydytojų patirtis rodo, kad vaikai, kurie jaučia stiprų artimųjų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia jiems emocinės stiprybės kovoti ir neprarasti vilties, todėl tokie renginiai tampa reikšmingu prisidėjimu prie vaikų sveikatos“, –  sako Paramos ir labdaros fondo vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.

Kviečia sustoti ir susimąstyti

„Mamų unijos“ įkūrėja Eglė Mėlinauskienė teigia, kad kiekvienais metais rugsėjo mėnesį skatinama atkreipti dėmesį į tuos vaikus, kurie šį laikotarpį praleis ne su šeima ar draugais, galvodami apie naujus mokslo metus, o ligoninėje.

Pasak E. Mėlinauskienės, apšviesdami miestus raudona spalva mes ne tik palaikome sergančius vaikus, bet ir kviečiame kiekvieną sustoti, susimąstyti bei prisidėti prie pagalbos jiems. Kiekvienas šios šviesos spindulys siunčia padrąsinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti.

Akcijos iniciatorius – Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“, jau 18 metų globojantis vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas. Rugsėjo – Auksinio kaspino mėnesio – renginių, kuriuos organizuoja „Mamų unija“, auksinis kaspinas – vėžiu sergančių vaikų simbolis.

Daugiau informacijos apie Auksinio kaspino mėnesį – www.mamuunija.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.
Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos rotušė
mamų unija
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vėžys
onkologinės ligos
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raudona spalva

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