 Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina Rugsėjo pirmosios proga

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina Rugsėjo pirmosios proga

2026-09-01 05:00
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus

Mieli moksleiviai, studentai, mokytojai, dėstytojai ir tėveliai,

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus / D. Rimeikos nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Rugsėjo 1-ąją Klaipėda kupina mažų pradžių, iš kurių su metais išaugs dideli gyvenimai. Rugsėjo rytą miestas vėl pilnas jaunystės, kuri skuba į klases ir auditorijas, nešasi vasaros prisiminimus ir dar nežino, kiek naujų istorijų jų laukia.

Ši diena visada yra apie pradžią. Kartais drąsią ir laukiamą, kartais lydimą nedidelio nerimo. Ir tai natūralu – juk augimas retai vyksta be klausimų, abejonių ar klaidų.

Augti mieste prie jūros – ypatinga. Čia horizontas visada matomas. Gal todėl ir jaunam žmogui norisi palinkėti nebijoti žvelgti toliau, nei šiandien gali pasiekti akys.

Tegul mokyklose ir auditorijose netrūksta smalsumo, pagarbos vieni kitiems ir laisvės mąstyti. Tegul mokytojams nepritrūksta įkvėpimo, tėvams – pasitikėjimo, o vaikams ir jaunimui – noro ieškoti savojo horizonto.

Šviesios Rugsėjo 1-osios ir gražių naujų pradžių.

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