Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kviečia visus į XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalį

Festivalio komanda nuoširdžiai dėkoja Klaipėdos miesto merui Arvydui Vaitkui už ilgametę draugystę, palaikymą ir tikėjimą Klaipėdos pilies džiazo festivaliu. Visus festivalio gyvavimo metus jautėme nuoširdų dėmesį džiazo kultūrai.
Ypatingai džiaugiamės ir mero kvietimu festivalio svečiams:
„Mieli klaipėdiečiai ir miesto svečiai, Klaipėda vėl ruošiasi skambėti džiazo ritmu. Birželio 22–28 dienomis sugrįžta 32-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Įkvepianti muzikos nuotaika užlies ne tik Teatro aikštę, bet ir visą miestą. Šiemet festivalis ypatingas – jis dedikuotas karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Tad kviečiu klausytojus, džiazo gerbėjus ir visus pasiilgusius gyvo miesto šurmulio. Tai bus daugiau nei muzika – tai patirtys, kurios nustebins ir įkvėps. Susitikime Klaipėdoje – mieste, kuriame skamba džiazas ir gimsta unikalios vasaros akimirkos.“
Klaipėda ir džiazas jau 32 metus kuria bendrą istoriją.
2026 M. BIRŽELIO 22-28 D. XXXII KLAIPĖDOS PILIES DŽIAZO FESTIVALIO PROGRAMA:
2026-06-22 (pirmadienis)
19 val. Festivalio atidarymas. Aironas Genutis & Almantas Karečka restorane Peper Grey Town, Bangų g. 2, Klaipėda.
2026-06-23 (antradienis)
12 val. „Džiazas augina“ – edukacija Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ vaikams.
18 val. Koncertas – edukacija „Džiazas bibliotekoje“ su literatūrologe Jovita Saulėniene ir Sauliumi Šiaučiuliu, I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje, Molo g. 60, Klaipėda.
2026-06-24 (trečiadienis)
21 val. Džiazo improvizacijų vakaras džiazo klube „Kurpiai“ su vokaliste Vakare Bivainyte ir pianistu Dainiumi Paviloniu, Kurpių g. 1, Klaipėda.
2026-06-25 (ketvirtadienis)
18 val. NATO Shape International band/NATO jazz orchestra koncertas Telšių amfiteatre.
18 val. „Skouds in JAZZ“ su vokaliste Vakare Bivainyte ir pianistu Dainiumi Paviloniu Skuodo r. Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje, Dariaus ir Girėno g. 25B, Skuodas.
2026-06-26 (penktadienis)
12 val. Meistriškumo pamoka su Prancūzijos vokalo žvaigžde James Copley S. Šimkaus konservatorijoje.
Koncertai pagrindinėje festivalio scenoje, Klaipėdos Teatro aikštėje:
18 val. „STOP JAZZ“ Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla (Lietuva)
19 val. Leonidas Šinkarenka ir JAZZ 5 N (Lietuva)
20 val. Vytenis Danielius Tango in Jazz (Lietuva)
21.30 val. Shape International band/NATO jazz orchestra (Belgija, JAV)
23 val. Džiazo improvizacijų vakaras džiazo klube „Kurpiai“
2026-06-27 (šeštadienis)
17 val. „Jazz Fam Lindy Hop“ šokių klubo atvira šokių pamoka Danės skvere.
Koncertai pagrindinėje festivalio scenoje, Klaipėdos Teatro aikštėje:
18 val. Memeland (Lietuva)
20 val. Dino Baptiste & Night train (Didžioji Britanija)
22 val. Electro Deluxe & Kaunas Big Band (Prancūzija, Lietuva)
24 val. Džiazo improvizacijų vakaras džiazo klube „Kurpiai“
2026-06-28 (sekmadienis)
13 val. „Muzika gydo“ Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje su Klaipėdos J. Kačinskio muzikos mokyklos berniukų choru „Gintarėlis“ ir solistais.
Daugiau naujienų – www.jazz.lt.
Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
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