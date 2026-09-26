Klaipėdos LEZ atidaryta vokiečių pramonės bendrovės „HAWE Hydraulik“ gamykla

Naujajame padalinyje bus gaminama įranga vėjo energetikos sektoriui.
Viena pagrindinių gamyklos užduočių – hidraulikos sistemų vėjo energetikos pramonei surinkimas.
Kaip pranešė bendrovė, naujame padalinyje bus aptarnaujami strategiškai svarbūs klientai Europoje.
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas pabrėžė, kad kiekviena nauja tarptautinė investicija yra pasitikėjimo miestu ženklas, o naujasis projektas svarbus ir dėl sąsajų su atsinaujinančia energetika.
„Kiekviena nauja investicija, kiekviena nauja gamykla ir kiekviena nauja darbo vieta rodo, kad Klaipėda yra miestas, kuriuo pasitikima ir kuriame matomos ateities perspektyvos“, – pranešime sakė A. Kamarauskas.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis investuotojo atėjimą siejo su platesne Klaipėdos ir Vokietijos pramonės partnerystės perspektyva.
„Tai didelis įvykis ne tik bendrovei, bet ir Klaipėdai. Prieš daugelį metų Miunchene susitiko žmonės, iš kurių idėjos gimė ši įmonė, o šiandien Miunchenas simboliškai susitinka su Klaipėda. Tikiu, kad iš šio susitikimo gali gimti dar daug gražių dalykų“, – pranešime sakė E. Čivilis.
Naujasis „HAWE“ padalinys įsikūrė maždaug 5 tūkst. kv. metrų gamybinėse ir beveik 500 kv. metrų administracinėse patalpose.
„HAWE“ prisijungė prie tarptautinės Klaipėdos LEZ verslo bendruomenės, kurioje veikia daugiau kaip 100 įmonių, investuotojai atstovauja 17 valstybių.
Visoje teritorijoje dirba daugiau kaip 5 tūkst. žmonių.
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