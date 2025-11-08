Klaipėdos laukia vėjuota savaitė

Šeštadienį prognozuojamas pietų, pietryčių krypties vėjas, kuris dieną sieks 4–8 metrus per sekundę.
Matomumas išliks vidutinis, vietomis prastesnis, o temperatūra dienos metu kils iki 9–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vėjas nurims, tačiau oro temperatūra laikysis apie 5–7 laipsnius šilumos dienos metu, kritulių nenumatoma.
Pirmadienį ir antradienį sinoptikai žada ramų, bet šaltoką orą. Pietų ir pietryčių vėjai sieks iki 8 m/s, matomumas pagerės, o temperatūra dienomis kils iki 7–9 laipsnių šilumos.
Šios dienos palankios pasivaikščiojimams, nes kritulių, kaip byloja prognozė, dar nebus.
Nuo trečiadienio vėjas pradės stiprėti, pietvakarių krypties gūsiai sieks iki 11 metrų per sekundę, matomumas išliks geras. Oro temperatūra išsilaikys apie 8–10 laipsnius šilumos dieną, naktį 6–8 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį ir penktadienį Klaipėdoje įsivyraus tikras rudeniškas vėjas. Jo greitis pasieks net 15–17 m/s. Pietvakarių, vakarų vėjai bus stiprūs, tačiau prognozuojama, kad kritulių nebus. Oro temperatūra svyruos nuo 6 iki 10 laipsnių šilumos.
Nors savaitės pabaiga bus vėjuota, klaipėdiečiams liks tik tinkamai apsirengti ir pasimėgauti rudens savaitgaliu be lietaus.
