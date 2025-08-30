Ruduo prasidės vasariškai

Šiandien pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas, diena bus šilta, temperatūra sieks 21–23 laipsnius šilumos, tačiau protarpiais gali palyti. Nuo jūros pusės link Klaipėdos artės didelis lietaus debesis, yra tikimybė, kad jis pasieks miestą.
Sekmadienio naktį lis, vėjas – vakarinių krypčių 6–11 m/s tiek naktį, tiek dieną. Naktis bus šilta – plius 15–17 laipsnių, dieną – 20–22 laipsniai šilumos. Be žymesnio lietaus, debesys sklaidysis.
Pirmadienio naktis bus giedra, naktį oro temperatūra – 12–14 laipsnių šilumos, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas tiek dieną, tiek naktį. Rugsėjo 1-osios dieną oras sušils iki 21–23 laipsnių šilumos. Žymesnio lietaus nelaukiama.
Antradienį ir naktį, ir dieną pūs vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, oro temperatūra naktį – plius 12–14 laipsnių, o dieną – 22–24 laipsniai šilumos. Lietus neprognozuojamas.
Trečiadienį pūs vidutinis pietinių krypčių vėjas, naktį temperatūra – 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 20–24 laipsniai. Dienos metu gali palyti, griaudės perkūnija.
Ketvirtadienio naktį lietus liausis, bet išliks debesuota, pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas. Naktis bus gana šilta – plius 15–17 laipsnių, dieną – 20–22 laipsniai šilumos.
Penktadienį visą parą pūs silpnas pietų, pietryčių vėjas, oro temperatūra tiek dieną, tiek naktį panaši kaip ketvirtadienį, vakarop gali palyti.
Kitas savaitgalis prognozuojamas šiltas, be lietaus, oro temperatūra – apie 18–20 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai