Vėlinės turėtų būti ramios

gūsingas, 15–18 m/s stiprumo vėjas, įdienojus termometrai rodys tik 9–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienį taip pat tikėtinas gūsingas pietvakarių vėjas, naktį laukiama 7–9 laipsnių šiluma, dienos oro temperatūra bus vos laipsniu aukštesnė už nakties.
Labai panašus numatomas ir pirmadienis bei antradienis.
Trečiadienio naktį vis dar lis, o dieną jau tikėtini tik nedideli krituliai, termometro stulpelis dienos metu pasieks 10 laipsnių padalą.
Lietus prognozuojamas dar ir ketvirtadienio naktį, dieną vėjas pasisuks iš pietryčių, todėl žymesnio lietaus jau nenumatoma. Įdienojus oras sušils iki 9–11 laipsnių šilumos.
Penktadienį pagaliau nušvis saulė, pietų, pietryčių vėjas pamažu rims, naktį tikėtina 6–8 laipsnių šiluma, dieną šils iki 10–12 laipsnių.
Sinoptikai pranašauja, kad kitą savaitgalį nelis, pūs silpnas pietrytis, dienomis termometrai gali rodyti 11–13 laipsnių šilumos, todėl važiuojantieji į kapines neturėtų sužvarbti, o žvakučių liepsnos neužpūs žvarbus vėjas.
