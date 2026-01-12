 Klaipėdos apskrityje patikrinimo metu nustatyta dvylika nepilnamečių padarytų pažeidimų

2026-01-12 14:44
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Sausio 6–8 dienomis Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato VTT Prevencijos skyriaus pareigūnai Klaipėdoje ir Kretingoje netoli švietimo įstaigų tikrino, ar nepilnamečiai asmenys nerūko ir nedaro kitų teisės pažeidimų.

Klaipėdos apskrityje patikrinimo metu nustatyta dvylika nepilnamečių padarytų pažeidimų / L. Balandžio/BNS nuotr.

Patikrinimo metu nustatyta dvylika pažeidimų pagal LR ANK 492 str. (Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas, pastatų (butų) arba patalpų savininkams ar kitų daiktinių teisių turėtojams nustatytų reikalavimų nevykdymas) – keturi iš jų Klaipėdos mieste, aštuoni – Kretingoje.

Apie elektronines cigaretes rūkiusius ar jų turėjusius nepilnamečius informuoti vaikų tėvai ir švietimo įstaigų administracijos.

Primenama, kad nepilnamečiams asmenims draudžiama ne tik rūkyti, bet ir turėti elektronines cigaretes. Policijos pareigūnai ne kartą jau informavo visuomenę apie tai, jog elektroninių cigarečių skysčiuose gali būti įmaišoma ir psichoaktyviųjų medžiagų.

