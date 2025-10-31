Klaipėdos apskrities policija kviečia Vėlines pasitikti atsakingai

Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai Vėlinių savaitgalį, lapkričio 1–2 dienomis, vykdys sustiprintą eismo saugumo kontrolę. Uostamiestyje ir visoje apskrityje bus vykdomos policinės priemonės, per kurias ypatingą dėmesį pareigūnai skirs vairuotojų blaivumo, lenkimo sankryžose ar kitose vietose, kur tai daryti draudžiama, pavojingo ir chuliganiško vairavimo, vairuotojų pareigų pėstiesiems laikymosi ir kitų Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų kontrolei.
Pareigūnai pataria, jei tik įmanoma, kelionėms į kapines rinktis viešąjį transportą, pasirūpinti ir asmeniniu saugumu – turėkite įkrautą telefoną, būkite budrūs tamsiuoju paros metu. Visus ragina elgtis atsakingai, neskubėti, laikytis eismo taisyklių ir pareigūnų nurodymų. Kantrybė, pagarba ir dėmesingumas gali padėti išvengti incidentų ir užtikrinti, kad artimųjų kapus aplankytume ramiai ir saugiai.
Policijos patarimai
Vairuotojams:
- Planuokite kelionę į kapines iš anksto, venkite išvažiuoti paskutinę minutę ir atsidurti spūstyje.
- Patikrinkite automobilio techninę būklę – padangas, žibintus, stiklų valytuvus.
- Laikykitės eismo organizavimo pokyčių – atkreipkite dėmesį į kelio ženklus ir policijos pareigūnų nurodymus.
- Automobilį statykite tik tam skirtose vietose, neužstatykite išvažiavimo, nesirinkite kelkraščių kaip stovėjimo vietų.
- Nepalikite automobilyje matomoje vietoje vertingų daiktų, rankinių ar dokumentų, vykdami į kapines neimkite daug grynųjų pinigų.
- Įsitikinkite, kad automobilį užrakinote, uždarėte langus ir stoglangį, palikite jį gerai apšviestoje ir matomoje vietoje.
Pėstiesiems ir dviratininkams:
- Būkite matomi – dėvėkite atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes ar kitus elementus.
- Eikite tik šaligatviais ar pėsčiųjų takais, per perėjas, venkite eiti važiuojamąja dalimi.
- Būkite atidūs prie kapinių vartų ir automobilių stovėjimo vietų – eismas čia ypač intensyvus.
- Gerbkite kitus lankytojus, nesibraukite per automobilius, būkite kantrūs.
