Klaipėdoje – „Žemaitijos“ dešimtmetis

Brigada mini jubiliejų
Uostamiestyje griausmingais patrankų šūviais paminėtas pėstininkų brigados „Žemaitija“ veiklos dešimtmetis.
Iškilmingame renginyje pagerbta padalinio istorija, tradicijos ir tarnyba, o vienu pagrindinių šventės akcentų tapo pirmą kartą viešai atlikta brigados žygio daina.
2016 m. įkurta brigada, priklausanti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų I divizijai, užtikrina šalies teritorijos gynybą ir vykdo kovines operacijas – tiek savarankiškai, tiek kartu su sąjungininkais.
Šiandien jos gretas sudaro vadovybė, štabas, atskirosios kuopos bei penki batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos, Kunigaikščio Margirio pėstininkų ir Logistikos batalionai.
Stiprus karinis vienetas
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas pabrėžė, kad per dešimtmetį „Žemaitija“ išaugo į modernų ir stiprų karinį vienetą.
Išaugome į galingą ir modernų karinį kūną.
„Šiandien minime 10 metų, kai vėl susibūrėme po brigados „Žemaitija“ kovine vėliava, po Grifono sparnais. Nuo idėjos ir pirmųjų žingsnių 2016-aisiais šiandien mes išaugome į galingą ir modernų karinį kūną“, – teigė V. Bagdonas.
Anot vado, brigados kariai nuolat stiprina savo pasirengimą Lietuvoje ir tarptautinėse pratybose, o bendradarbiavimas su sąjungininkais tapo neatsiejama tarnybos dalimi.
„Per šiuos 10 metų įrodėme savo profesionalumą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Integruojame modernias technologijas, veikiame petys į petį su JAV, Prancūzijos, Lenkijos ir kitų šalių kariais“, – pabrėžė V. Bagdonas.
Pėstininkų brigados kariams vadas palinkėjo išsaugoti per dešimtmetį užsitarnautą pasitikėjimą.
„Saugokite ir auginkite tai, kas sukurta. Pelnyta pagarba ir pasitikėjimas – tai, ką turime išlaikyti“, – kalbėjo V. Bagdonas.
Istoriją menantis vardas
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad brigados dešimtmetis – proga padėkoti prie jos kūrimo prisidėjusiems žmonėms ir karių šeimoms.
„Žmogiškai noriu padėkoti jūsų šeimoms už tai, kad jus palaiko ir išleido. Šiandien švęskime ir džiaukimės, kad turime šią brigadą, kuria galime didžiuotis“, – teigė A. Vaitkus.
Meras kvietė į brigados pavadinimą pažvelgti iš istorinės perspektyvos.
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