Klaipėdoje šurmuliavo rudens sodininkų mugė

Čia atvykę miestiečiai galėjo rasti viską, ko reikia naujam augalų sodinimo sezonui: vaismedžius ir vaiskrūmius, įvairių rūšių dekoratyvinius medžius bei krūmus, daugiamečių ir svogūninių gėlių, prieskoninių bei vaistinių augalų ir t.t.
Mugėje prekiaujantys patyrę sodininkai ne tik pardavinėjo savo užaugintus sodinukus, bet ir dalijosi patarimais, kaip juos sėkmingai prižiūrėti, atsakė į pirkėjų klausimus.
„Labai džiugu, kad tokie renginiai vyksta Klaipėdoje. Rudenį kaip tik metas atsinaujinti sodą, o čia viskas vienoje vietoje – tik spėk rinktis“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Regina.
