 Klaipėdoje pradedamas Šilutės plento remontas

2025-08-12 15:46
ELTOS inf.

Klaipėdoje antradienį pradėta remontuoti vieną judriausių miesto gatvių – Šilutės plentą. Anot savivaldybės, gatvės atnaujinimu siekiama ne tik užtikrinti dangos vientisumą, bet ir padidinti eismo saugumą. 

Klaipėdoje pradedamas Šilutės plento remontas / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pranešama, kad remonto darbai bus vykdomi atkarpose nuo Debreceno iki Smiltelės gatvės, abiejose eismo juostose, ir nuo Smiltelės gatvės iki vakarinės Jūrininkų prospekto atšakos.

Planuojama pakloti naują viršutinį asfalto sluoksnį, pakeisti gatvės bortus, atnaujinti veją bei įrengti naujus, plaukiojančio tipo šulinių dangčius, kurie prisitaiko prie gatvės dangos lygio ir mažina triukšmą.

Rangos darbus vykdys AB „Eurovia Lietuva“, projekto vertė – 1,9 mln. eurų. Numatoma, kad plento remonto darbai bus baigti šių metų gruodžio mėnesį.

