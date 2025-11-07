 Klaipėdoje – jubiliejinė gyvos eglės medžioklė: komisijai teks nelengvas sprendimas

Klaipėdoje – jubiliejinė gyvos eglės medžioklė: komisijai teks nelengvas sprendimas

2025-11-07 18:12
Brigita Juodelytė

Klaipėdos miesto kalėdinės eglės paieškos šiemet virto tikru žaliaskarių konkursu. Pasak organizatorių, jubiliėjiniu – jau dešimtąjį – kartą Teatro aikštėje bus puošiama gyva eglutė, o ją miestui dovanoja patys gyventojai.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Klaipėdos šventės“ savo feisbuke pasidalijo, kad šiemet eglutes miestui siūlė ne tik klaipėdiečiai, bet ir aplinkinių vietovių gyventojai – Gindulių, Jakų, Dituvos sodų, Gargždų, Viežaičių ir net Endriejavo žmonės.

„Štai kiek žaliaskarių sulaukėme. Komisijos laukia sunki užduotis išrinkti pačią gražiausią“, – rašoma įraše.

Vis dėlto šiemet klaipėdiečiai vėl išvys gyvą, bet ne pasodintą eglutę. Organizatoriai paaiškino, kad eglutės sodinimas Teatro aikštėje nėra įmanomas – tam reikalingas tinkamas dirvožemis, o be to, per metus eglė paauga 20–40 centimetrų.

„Jei esame pasirengę dešimtmetį puošti mažą eglutę – svarstykime variantą!“, – juokauja renginių organizatoriai.

Gyventojams primenama, kad eglė yra pjaunama savininko prašymu, todėl „neliūdėkit!“ – skatina „Klaipėdos šventės“ komanda.

„Daugiau optimizmo bei džiaugsmo!“ – priduriama įrašo pabaigoje.

Šiame straipsnyje:
eglė
Kalėdų eglė
miesto eglė
Kalėdos
Klaipėdos miesto eglutė
šventės
žaliaskarė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų