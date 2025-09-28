 Klaipėda jau ieško žaliaskarės

2025-09-28 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Uostamiestis jau ieško Kalėdų eglutės – Klaipėdoje ir apskrityje gyvenantys žmonės iki spalio 30-osios gali pateikti savo žaliaskares kandidates, iš kurių viena taps pagrindine šventės puošmena Teatro aikštėje.

Kalėdų eglė Klaipėdoje 2024-aisiais.
Kalėdų eglė Klaipėdoje 2024-aisiais. / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Įstaigos „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė Živilė Putnienė atskleidė, kad Kalėdų eglės įžiebimas šįmet planuojamas lapkričio 29-ąją.

Organizatoriai taip pat nurodė, kad siūlyti savo egles kandidates kviečiami visi klaipėdiečiai ar aplink esančių rajonų gyventojai.

Jeigu šiais metais pritrūks kokių nors siūlymų, tai tikrai peržiūrėsime visus praeitų ir gal net užpraeitų metų pasiūlymus.

Reikalavimai Klaipėdos eglutei – ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo. Pasiūlytos kandidatės bus apžiūrėtos, įvertintos ir pristatytos visuomenei. Sudaryta komisija atrinks tinkamiausią ir verčiausią Klaipėdos miesto eglės vardo.

Paslaptis: Ž. Putnienė teigė, kad ir šįmet Kalėdų eglutė stovės Teatro aikštėje, tik kurioje tiksliai vietoje ir kaip atrodys, paaiškės netrukus.
Paslaptis: Ž. Putnienė teigė, kad ir šįmet Kalėdų eglutė stovės Teatro aikštėje, tik kurioje tiksliai vietoje ir kaip atrodys, paaiškės netrukus. / I. Kiseliovaitės nuotr.

„Jeigu šiais metais pritrūks kokių nors siūlymų, tai tikrai peržiūrėsime visus praeitų ir gal net užpraeitų metų pasiūlymus, ir susisieksime su eglučių savininkais. Bet kol kas lauksime. Dar nėra pasiūlymų, gal kad dar rugsėjis. Pasižiūrėsime, kaip čia bus“, – kalbėjo Ž. Putnienė.

Eglutės vieta nekeičiama, ji, kaip ir kasmet, stovės Teatro aikštėje.

„Jeigu konkrečiai, kuriame kvadrate ar metre, tai gal kažkas ir keisis. Bet kad bus Teatro aikštėje, tai taip“, – patvirtino Ž. Putnienė ir pridūrė, kad ledo čiuožyklos ir kitų šventinių pramogų detalės bus atskleistos jau netrukus.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
miesto eglė
kalėdinė eglutė
žaliaskarė
Kalėdos
Teatro aikštė

