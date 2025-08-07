Klaipėdoje duris atvėrė moderni policijos automobilių stovėjimo aikštelė

„Naujoji moderni automobilių stovėjimo aikštelė neabejotinai pagerins Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų ir darbuotojų gerbūvį – joje tilps ne tik visos tarnybinės, bet ir didžioji dauguma darbuotojų transporto priemonių. Patogiau bus ir aplink gyvenantiems klaipėdiečiams, bei atvykstantiems į komisariatą – jo prieigose vietų automobiliams statyti tikrai padaugės. Orias bei komfortiškas darbo sąlygas suteikianti infrastruktūra, manau, dar labiau motyvuos pareigūnus ir prisidės prie kokybiškesnio piliečių aptarnavimo“, – sakė Klaipėdos apskrities VPK viršininkas Ramūnas Sarapas.
Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas pažymi, kad šis statinys yra tęstinė projekto, parengto dar 2010 metais, II-etapo dalis, skirta Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato statybos darbams atlikti. Prieš dešimtmetį, I-ojo etapo metu, Kauno g. 6 buvo baigtas statyti policijos komisariato pastatas, o dabar duris atvėrė ir moderni stovėjimo aikštelė.
„Šiuo projektu dar kartą įrodėme, kad galime būti universalūs ir savo patirtį panaudoti kuriant pažangius bei į valstybės tarnautojų patogumą orientuotus sprendimus. Stovėjimo aikštelė – ne kasdienis mūsų projektas, tačiau kartu su komanda ir policijos atstovais radome geriausius sprendimus, kurie padės pakelti jų darbo sąlygas į aukštesnį lygį. Statybų metu didelį dėmesį skyrėme, kad objektas atitiktų aukščiausius patogumo standartus – aikštelėje įrengtos įkrovimo stotelės, saugyklos dviračiams ir motociklams, šalia pastato taip pat įrengtos vietos neįgaliesiems“, – sakė G. Makšimas.
Atvirojo tipo keturių aukštų stovėjimo aikštelės plotas siekia daugiau nei 5 tūkst. kv. m. Po pastatu įrengtos 36 stovėjimo vietos, pirmame, antrame ir trečiame aukštuose – po 42 vietas, o ketvirtame – 43 vietos. Kiekviename aukšte įrengta po 3 vietas elektromobiliams (iš viso pastate įrengta 15 tokių vietų).
Stovėjimo aikštelės rangos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „HSC Baltic“, kurios direktorius Rimvydas Beržonskis pažymi, kad tai vienas moderniausių tokio tipo statinių regione.
„Įgyvendindami šį projektą prioritetą skyrėme funkcionalumui ir patogumui. Džiaugiamės prisidėję prie sprendimo, kuris pagerins policijos pareigūnų darbo sąlygas ir prisidės prie bendros tvarkos Klaipėdos mieste“, – pažymėjo R. Beržonskis.
Policijos automobilių stovėjimo aikštelės rangos darbų kaina siekė 6,5 mln. eurų su PVM. Projektas finansuotas pardavus valstybės funkcijoms vykdyti nereikalingą turtą.
