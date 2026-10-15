 Klaipėdoje daugėja sergančiųjų: gydytoja įvardijo, kada kreiptis pagalbos

Klaipėdoje daugėja sergančiųjų: gydytoja įvardijo, kada kreiptis pagalbos

2026-10-15 11:32
Indrė Kiseliovaitė

Uostamiestyje pastebimas sergamumo viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, COVID-19 ir gripu augimas. Daugiausia serga mokyklinio amžiaus vaikai. Virusams plintant ugdymo įstaigose, infekcijos pasiekia ir jų šeimos narius, todėl susirgimų daugėja ir tarp suaugusiųjų.

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Tendencija: įsibėgėjus mokslo metams, kaip ir įprastai, padaugėja vaikų, sergančių peršalimo ligomis.
Tendencija: įsibėgėjus mokslo metams, kaip ir įprastai, padaugėja vaikų, sergančių peršalimo ligomis. / DI asociatyvi nuotr.

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Klinikos „Nefrida“ šeimos gydytoja Giedrė Pečiulytė-Raibužė patvirtino, kad minėtų ligų atvejų, prasidėjus rudens sezonui ir į mokyklas sugrįžus vaikams, iš tikrųjų padaugėjo.

Taip nutinka kiekvienais metais.

„Pajutus pirmuosius viršutinių kvėpavimo takų simptomus, tokius kaip sloga, kosulys, gerklės skausmas, karščiavimas, yra geriau likti namuose, o jeigu karščiavimas užsitęsia daugiau nei tris ar penkias dienas, atsiranda dusulys, kokių nors papildomų sunkesnių simptomų, rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą. Dažniausiai moksleiviams grįžus į ugdymo įstaigas ir padažnėja viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Sakyčiau, kad tendencija išlieka tokia, kaip ir kasmet, ko nors ypatingo nepastebima“, – sakė gydytoja.

Klaipėdiečiai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, kvėpavimo takų ligomis ir virusais užsikrečia dažniau.

Ne mažiau sergančiųjų būna ir pavasarį, ypač balandžio mėnesį.

Norint stiprinti imunitetą, svarbu laikytis tam tikrų higienos taisyklių.

„Pirmiausia – poilsis, taip pat visavertė mityba, nepamiršti vitamino D vartojimo ir laikytis prevencinių priemonių, tokių kaip rankų plovimas, patalpų vėdinimas. Pajutus pirmuosius simptomus, stengtis likti namuose, kad nepasidalintumėte virusais su aplinkiniais“, – priminė G. Pečiulytė-Raibužė.

Šiame straipsnyje:
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peršalimas
peršalimo ligos
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viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
gripas
COVID-19
sergantys moksleiviai
gydytojos patarimai

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