Klaipėdiečius vėl klaidina laikrodžiai

Viešieji laikrodžiai mieste yra ne tik architektūriniai akcentai, bet atlieka ir praktinę funkciją.
Tačiau klaipėdiečiams pasitikrinti laiką prie kai kurių miesto laikrodžių šiuo metu nėra taip paprasta.
M. Mažvydo alėjos pradžioje esantis laikrodis jau kurį laiką yra sustojęs.
Tokia pati problema pastebima ir prie Kauno g.
Neveikiantys miesto laikrodžiai atkreipė klaipėdiečių dėmesį – gyventojams kyla klausimų, kiek ilgai viešosiose erdvėse gali likti neteisingą laiką rodantys įrenginiai ir kokį įspūdį jie sudaro miesto gyventojams bei svečiams?
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad dėl M. Mažvydo alėjoje esančio laikrodžio sutrikimų savivaldybė gyventojų pranešimų nėra gavusi.
Pasak skyriaus vedėjos, šis laikrodis nėra savivaldybės valdomas turtas, tačiau į jo gedimus reaguojama greitai.
„Esame pastebėję, kad jo veikimo sutrikimai paprastai pašalinami operatyviai“, – teigė I. Kubilienė.
Skyriaus vedėja nurodė, kad savivaldybė prižiūri du viešosiose miesto erdvėse esančius laikrodžius – vienas jų įrengtas prie Biržos tilto, kitas – Vingio pasaže.
„Šiuo metu abu laikrodžiai veikia ir rodo teisingą laiką. Šių laikrodžių laikas tikrinamas ir reguliuojamas pavasarį bei rudenį, keičiant sezoninį laiką, taip pat prireikus pašalinti veikimo sutrikimus. Tačiau dažnai pasikartojančių sutrikimų nefiksuojama“, – akcentavo I. Kubilienė.
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