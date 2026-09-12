 Klaipėdiečių laukia vėsesnė savaitė

Klaipėdiečių laukia vėsesnė savaitė

2026-09-12 05:00
Klaudija Audickaitė

Šį savaitgalį Klaipėdoje dar bus gana šilta, tačiau vėliau įsivyraus vis labiau rudeniški orai. Kitą savaitę netrūks vėjo ir lietaus.

Prognozės: Klaipėdoje po truputį įsivyraus rudeniški orai.
Prognozės: Klaipėdoje po truputį įsivyraus rudeniški orai. / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Šeštadienį Klaipėdoje vyraus pietvakarių, pietų krypties vėjas, kuris sieks 5–10 m/s. Lietaus nenumatoma, o oro temperatūra dieną pakils iki 16–18 laipsnių.

Sekmadienį pietvakarių vėjas stiprės – naktį sieks 7–12 m/s, dieną – 8–13 m/s. Naktį numatomas nedidelis lietus, o dieną smarkesnis lietus. Temperatūra naktį sieks 12–14, dieną – 16–18 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį pūs pietvakarių, vakarų krypties 7–12 m/s vėjas, numatomas nedidelis lietus. Temperatūra naktį laikysis ties 12–14 laipsnių. Dieną vėjas pasisuks iš vakarų, šiaurės vakarų ir sieks 6–11 m/s. Lietaus nenumatoma, o temperatūra pakils iki 17–19 laipsnių.

Antradienio naktį pūs šiaurės vakarų, vakarų krypties 4–9 m/s vėjas, dieną – vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Lietaus nenumatoma, naktį bus 12–14, dieną – 16–18 laipsnių šilumos.

Trečiadienį taip pat žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį vėjas bus pietvakarių, pietų, dieną – pietvakarių, vakarų ir sieks 7–12 m/s. Temperatūra naktį laikysis ties 13–15, dieną – 15–17 laipsnių.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė vėl didės. Naktį pūs vakarų 6–11 m/s vėjas ir lis, o dieną vėjas pasisuks iš vakarų, pietvakarių ir sustiprės iki 8–13 m/s. Dieną taip pat numatomas nedidelis lietus. Temperatūra naktį sieks 13–15, dieną – 15–17 laipsnių.

Penktadienio naktį pietvakarių, pietų vėjas sieks 8–13 m/s, dieną pūs pietvakarių 8–13 m/s vėjas – gūsiai gali sustiprėti iki 15 m/s. Nedidelis lietus numatomas naktį, dieną taip pat lis. Temperatūra naktį bus 13–15, dieną – 15–17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, atrodo, kad rudeniškas oras labiausiai pajūryje įsitvirtins kitą savaitgalį.

Šeštadienį nedidelis lietus numatomas tiek naktį, tiek dieną – temperatūra naktį bus 12–14, o dieną – 13–15 laipsnių. Sekmadienį temperatūra naktį sieks 11–13, dieną – 13–15 laipsnių.

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