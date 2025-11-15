Klaipėdiečiams – permaininga savaitė

Šeštadienį dieną prognozuojamas šiaurės, šiaurės rytų vėjas, kuris sieks 5–10 m/s. Tačiau vakare laukia ramesnis pietryčių vėjas iki 3–8 m/s – lietaus nenumatoma, oro temperatūra laikysis apie 4–6 laipsnius šilumos.
Sekmadienį pietryčių vėjas naktį išliks 5–10 m/s, kritulių neprognozuojama, temperatūra sieks 0–2 laipsnius šilumos. Dieną pietų ir pietryčių vėjo stiprumas nežymiai sustiprės, numatomas nedidelis lietus ir 3–5 laipsnių šiluma.
Pirmadienio naktį vyraus pietryčių, pietų vėjas – numatomi nedideli krituliai ir 0–2 laipsniai šilumos. Dieną vėjas pasisuks į pietvakarius ir vakarus, sustiprės iki 6–11 m/s, vietomis palis, o termometrai rodys plius 5–7 laipsnius.
Antradienį sinoptikai prognozuoja dar labiau vėjuotą orą. Naktį vakarų, šiaurės vakarų vėjas sieks 8–13 m/s, gūsiai – iki 15–17 m/s. Numatomas lietus, o temperatūra išliks plius 2–4 laipsniai. Dieną numatomi nedideli krituliai ir 4–6 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį vakarų ir pietvakarių vėjas išliks gūsingas – iki 18 m/s, tačiau kritulių nenumatoma. Dieną pietvakarių ir pietų krypties vėjas sieks iki 17 m/s, be lietaus, bus 4–6 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienio naktį prognozuojami mišrūs krituliai, pietų ir pietryčių vėjas sieks 8–13 m/s, o temperatūra bus apie nulį. Dieną prognozuojamas nedidelis lietus ir 2–4 laipsnių šiluma.
Penktadienį kritulių numatoma nedaug – naktį temperatūra svyruos tarp 0 ir 2 laipsnių, dieną kils iki 3–5 laipsnių šilumos.
Artėjantį savaitgalį oro temperatūra naktimis išliks apie 0–2 laipsnius, dienomis kils iki 2–4 laipsnių, tikėtini nedideli krituliai.
Naujausi komentarai