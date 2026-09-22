Klaipėdiečiai gelbėjo papūgėlę

Tikėtina, kad papūgėlė išskrido iš namų ir paklydo.
Pirmiausia ji pastebėta Dubysos g., o žinia netrukus pasklido ir socialiniuose tinkluose.
Gyventojai dalijosi patarimais, kaip paukštelį prisivilioti – siūlė paberti lesalo, palikti atvirą narvelį ar pasitelkti tinklelį.
Nerimauta ir dėl šaltų naktų bei lauke tykančių pavojų.
Atsirado ir norinčiųjų papūgėlę priglausti, jei tik ją pavyktų sugauti.
Pirma gelbėti paukštelio ėmėsi klaipėdietė Rasa – ji nusipirko lesalo ir bandė papūgėlę prisivilioti, tačiau netrukus įsitikino – tai nėra taip paprasta.
„Šie paukščiai yra labai gudrūs ir vikrūs, todėl vien lesalu jo prisivilioti nepavyko“, – teigė Rasa.
Vėliau sužinojusi, kad papūgėlė pastebėta ir Baltijos pr., Rasa net anksčiau baigė darbą, tačiau atvykusi paukštelio neberado.
„Kelis kartus apėjau aplink pastatus, apžiūrėjau egles, kuriose paukštis galėjo slėptis, bet grįžusi paukštelio neberadau“, – teigė klaipėdietė.
Nors klaipėdiečiai nerimauja dėl šaltų orų, ornitologas Julius Morkūnas ramina – dabartinės oro sąlygos papūgėlei nepavojingos.
„Pagal oro sąlygas šios papūgos kitose Europos valstybėse jaučiasi normaliai, tad dabar jai tikrai nėra per šalta. Dieną – 18–20 laipsnių šilumos, naktį taip pat dar nėra didelio šalčio – tai panašu į Australijos rudenį ar pavasarį“, – paaiškino J. Morkūnas.
Pasak ornitologo, tinkamai maitindamasi tokia papūgėlė Lietuvoje lauke dar galėtų išgyventi iki vėlyvo rudens ar net gruodžio vidurio.
Dabar ruduo, yra įvairių sėklų, pumpurų, todėl ji dar tikrai gali prasimaitinti kartu su kitais paukščiais.
„Dabar ruduo, yra įvairių sėklų, pumpurų, todėl ji dar tikrai gali prasimaitinti kartu su kitais paukščiais“, – teigė ornitologas.
Norint paukštelį išgelbėti, J. Morkūnas pirmiausia patarė išnaudoti jo įprotį gyventi būriais.
„Šitos papūgos gyvena kompanijomis. Galima pabandyti paleisti tos pačios rūšies balsą – ji turėtų į jį reaguoti ir skristi ten, iš kur sklinda čiulbėjimas“, – patarė J. Morkūnas.
Pasak ornitologo, padėti galėtų ir maistas – jeigu paukštelis jau buvo pastebėtas prie tam tikros vietos ar lesyklos, verta ten palikti jam pažįstamo lesalo.
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