Klaipėda turistams tampa vis patrauklesnė

Artėjant Pasaulinei turizmo dienai (rugsėjo 27 d.), Klaipėdos turizmo informacijos centras apžvelgia 2026 metų turistinį sezoną.
Klaipėdoje – daugiau nei 260 tūkstančių nakvynių
Šiemet uostamiestyje netrūko svečių, o naujos miesto pažinimo galimybės bei patirtys suteikė daugiau progų Klaipėdą atrasti iš naujo.
Remiantis turisto rinkliavos mokesčio duomenimis, 2026 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigose turistai praleido daugiau nei 262 tūkstančius naktų. Šie skaičiai nėra galutiniai, nes dar laukiama patikslintų ir pateiktų deklaracijų už visą vasaros laikotarpį.
Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenimis, 2026 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigose apsistojo daugiau nei 96 419 svečių.
Duomenys rodo, jog daugiausia svečių apgyvendinimo įstaigos sulaukė iš Lietuvos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, JAV, Estijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Italijos. Įdomu tai, jog daugiausia nakvynių užsisakė vilniečiai (LT), svečiai iš Berlyno ir Hamburgo (DE), Rygos ir Liepojos (LV), Varšuvos ir Balstogės (PL), Sietlo ir Vašingtono (JAV).
Lankytojų netrūko ir miesto muziejuose. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir jo padaliniuose sausio–rugpjūčio mėnesiais apsilankė 59 091 lankytojas, Laikrodžių muziejuje – 27 968, o Lietuvos jūrų muziejus iki rugpjūčio pabaigos sulaukė apie 460 tūkst. lankytojų.
Naujos patirtys kviečia Klaipėdą pažinti kitaip
„Klaipėda turi didelį potencialą – jūrą, uostą, išskirtinę istoriją bei savitą miesto charakterį. Tačiau keliautojų poreikiai nuolat keičiasi, todėl labai svarbu ieškoti naujų būdų, kaip miestą parodyti įdomiai ir šiuolaikiškai. Šiemet turėjome ne vieną tokią naujovę“, – sako Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė.
Šių metų sezoną papildė naujos galimybės pažinti miestą. Pirmą kartą lankytojams buvo atvertas Klaipėdos pilies bokštas, iš kurio atsiveria miesto panorama.
Naujų patirčių atsirado ir Klaipėdos Skulptūrų parke. Čia „prabilo“ net 25 skulptūros. Nuskenavus QR kodą, galima išgirsti jų istorijas, sužinoti daugiau apie kūrinius ir su jais susijusius miesto faktus. Pasakojimai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
Šiemet Klaipėdos turizmo informacijos centras kartu su VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ kvietė miestą atrasti sutemus. Surengta 10 naktinių ekskursijų, kuriose apsilankė daugiau nei 200 dalyvių. Ekskursijos leido pažinti kitokį miesto veidą – paslaptingesnį ir įdomesnį. „Nepramiegok vasaros. Naktinėk Klaipėdoje“ tapo savotišku šios vasaros šūkiu Klaipėdoje.
Į Klaipėdą – ir kruiziniais laivais
Svarbią miesto turistinio sezono dalį sudaro kruizinis turizmas. Šiemet Klaipėdos uoste buvo planuojami 64 kruizinių laivų apsilankymai. Dėl nepalankių oro sąlygų šeši laivai Klaipėdos nepasiekė. Gegužės mėnesį prasidėjęs kruizinis sezonas šiemet baigsis spalio 14 dieną. Skaičiuojama, kad šiemet kruiziniais laivais į Klaipėdą jau atvyko 86 285 turistai iš įvairių pasaulio šalių.
2027 metų sezonui jau yra užregistruoti 109 kruizinių laivų atvykimai.
Klaipėdos svečiai miestą vertina labai palankiai
Klaipėdos turizmo informacijos centras vasaros sezono metu taip pat vykdė miesto svečių apklausą. Joje savo nuomone apie viešnagę Klaipėdoje pasidalijo daugiau nei 300 respondentų.
Dažniausiai į Turizmo informacijos centrą užsukę užsienio svečiai buvo iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Į Klaipėdą keliautojai dažniausiai atvyko lėktuvu (27,6 proc.), kruiziniu laivu (26,5 proc.) arba keltu (16,5 proc.).
Apklausoje dalyvavę lankytojai teigiamai įvertino miesto apgyvendinimo, maitinimo ir kultūros įstaigas. Bendras Klaipėdos vertinimas dažniausiai siekė 8–10 balų iš 10.
„Mums svarbu, kad svečiai iš Klaipėdos išsivežtų ne tik nuotraukas, bet ir gerus prisiminimus apie miestą. Todėl stebime ne tik lankytojų skaičius, bet ir jų atsiliepimus – jie padeda suprasti, ką dar galime pasiūlyti miesto svečiams. Džiugu matyti, kad lankytojai Klaipėdą vertina palankiai, o naujos patirtys suteikia jiems dar daugiau priežasčių pažinti miestą“, – sako R. Savickienė.
Kaip ir kasmet, VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras miestiečiams ir svečiams pasiūlys Turizmo dieną paminėti dalyvaujant ekskursijose – nuo pasivažinėjimo traukinukais, ekskursijos su augintiniais iki apsilankymų „Klaipėdos energijos“ teritorijoje įsikūrusiose kūrybinėse erdvėse ar pasivaikščiojimų klausantis miesto istorijos. Ekskursijos vyks rugsėjo 26 dieną.
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