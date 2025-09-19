Klaipėda ruošiasi „Oktoberfestui“: šventės palapinėje – žinomos grupės, mieste – vokiški patiekalai

Miunchene subrandintos „Oktoberfest“ – derliaus šventės – tradicijos gyvuoja du šimtmečius, festivalį rengia ir kitos vokiečių žemės. Jį jau spėjo pamilti ir lietuviai.
Klaipėda – jūrinis, tad ir daugiakultūris miestas. Vien paskutinį rugsėjo savaitgalį į Klaipėdą užsuks kruizinis laivas, kuriuo atvyks turistai iš 40-ies skirtingų pasaulio šalių. Įvairių tautų istorijos, kultūros pažinimas uostamiestyje vyksta nuolat – čia buvo rengiamos Italų dienos, populiarumo sulaukė vokiška šv. Martyno šventė, o šįkart mieste linksmai suskambės visiems atviras festivalis „Oktoberfest Klaipėda“.
„Siekiame, kad Klaipėda būtų gyvybinga visais metų sezonais, tad rudenį pasitinkame su naujiena – visus kviečiame susitikti „Oktoberfeste“. Tikimės, kad tai bus nuotaikingas, bavariškomis tradicijomis praturtintas susibūrimas, kuris sudomins ne tik klaipėdiečius, bet ir miesto svečius. Kviečiu atvykti, dalyvauti ir patiems įsitikinti – Klaipėdoje smagu net tuomet, kai rudens oras jau nebelepina“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Rugsėjo 26 dieną, 18 val. iš Teatro aikštės į Turgaus aikštę pajudės simbolinė eisena, gros muzikantai, žirgai gabens alaus statines. O Turgaus aikštėje, prie kurios šurmuliuos šventės mugė, miestiečius ir Klaipėdos svečius pasitiks didžiulė „Oktoberfest“ palapinė. Drauge su vokiečių bendruomene ją oficialiai atidarys Klaipėdos meras.
Turgaus aikštės palapinėje visą savaitgalį vyks speciali programa, veiks barai, bus galima pasimėgauti vokiškais patiekalais, dalyvauti nuotaikingose viktorinose ir žaidimuose, laimėti prizų.
Pirmąjį vakarą ypatingą nuotaiką čia kurs Klaipėdos džiazo orkestras, vėliau pasirodys charizmatiška grupė „Allegretto Band“, jau 20 metų džiuginanti publiką savo muzikine energija ir išskirtiniu bavariškų bei lietuviškų šlagerių repertuaru, nuo „Kopūstų polkos“ iki „Švieski man vėl“. Trys žemaičiai ir trys aukštaičiai, susibūrę į „Allegretto Band“, jau yra tapę „Oktoberfest“ muzikos ambasadoriais Lietuvoje.
Vakarą pratęs legendiniai „Poliarizuoti stiklai“.
„Mes – grupė, turinti dainą „Festivalis“ – tiesiog negalime praleisti tokio festivalio mieste, su kuriuo siejasi gražiausi prisiminimai, nuo vaikystės vasarų Smiltynėje, pirmųjų gastrolių su Vytauto Kernagio „Dainos teatru“ Klaipėdos Žvejų rūmuose iki nuostabių Jūros švenčių, – kalbėjo „Poliarizuotų stiklų“ siela Šarūnas Mačiulis. – Ne vienas mūsų Klaipėdoje turime artimų giminių ir draugų. „Oktoberfest Klaipėda“ bus puiki proga aplankyti šitą gražų miestą ir pasimėgauti vokiškos dvasios švente su lietuviškais prieskoniais. Beje, patys neseniai koncertavome Hanoveryje, išskirtinai vokiškai publikai. Tai buvo lyg treniruotė prieš „Oktoberfest“. Jau įsivaizduoju, kaip kilnosime palapinės stogą Klaipėdoje, drauge su visais atlikdami tokias dainas, kaip „Ruduo“, „Medžiai be lapų“ ir kitas publikos mylimiausias.“
Pirmąjį „Oktoberfest Klaipėda“ vakarą ves Dainius Martinaitis, paruošęs smagių žaidimų ir prizų, jais ketina apdovanoti gražiausią bavarišką kostiumą ar įspūdingiausių ūsų savininką.
„Tikrai verta apgalvoti savo šventinį įvaizdį, juk teminiai kostiumai ypač padeda kurti „Oktoberfest“ nuotaiką. Visi palapinėje vakarosime prie ilgų, bendrų stalų, todėl bendrystės jausmas – labai svarbus“, – sako vedėjas.
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, nuo 12 iki 16 val. palapinė bus atvira šeimoms su vaikais. Čia vyks bavariškų meduolių glazūravimas ir dekoravimas, lego antspaudo gamyba, keramikos užsiėmimai šeimai, animacinių filmukų kūrimo edukacija „Kine-tu“.
Šeštadienį nuo 17 val. šventės palapinėje vėl suskambės bavariški ir lietuviški hitai. Laukia ansamblio „Laukininkai“ pasirodymas, nuotaikinga ir įtraukianti programos vedėjo Tomo Tracevskio viktorina, įvairios pramogos, dainininko Deivido Norvilo muzikinis pasirodymas.
„Labai smagu, kad Klaipėdoje vyks „Oktoberfest“. Jėga!“ – sako Deivis, nekantriai laukiantis šventės.
Šeštadienio vakarą palapinėje taip pat koncertuos „Old City Band”, vakarą vainikuos geriausių šlagerių diskoteka.
Bavarišką dvasią bus galima pajusti visame mieste: specialiai festivaliui sukurtas „Oktoberfest“ gastronomijos žemėlapis, jame – net 17 uostamiesčio restoranų, kurie šventinį savaitgalį pradžiugins įvairiais vokiškos virtuvės pasiūlymais.
„Oktoberfest Klaipėda“ organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, kultūros centras Žvejų rūmai ir partneriai.
