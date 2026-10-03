Kas gali dainuoti gatvėje?

Klaipėdietė Samanta pasidalijo, kad atliekamos dainos jai nepatiko būtent dėl mums priešiškos šalies kalbos, kuria buvo dainuojama. Be to, vaikinai veikiausiai rinko ir aukas.
„Nesu prieš angliškai atliekamas dainas, neblogų turime ir lietuvių kalba, tačiau ta, kuria buvo dainuojama, ir dar per visą Klaipėdos senamiestį, man nepatiko. Ir dar už jas rinko aukas. Kodėl apskritai aš ir kiti žmonės turi klausytis tokių dainų? Jeigu jie nori dainuoti, tegul renkasi į namus, bibliotekas ar sales ir dainuoja, bet tik ne viešoje vietoje“, – piktinosi Samanta.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, gavę pranešimą apie galimą bet kokio pobūdžio pažeidimą, pareigūnai reaguoja – aiškinasi ir vertina visas kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes.
O leidimus renginiams viešose uostamiesčio vietose išduoda Klaipėdos savivaldybės specialistai.
Gatvės muzikantų veiklą reglamentuoja taip pat Klaipėdos savivaldybės patvirtintos taisyklės.
Uostamiesčio savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjo Mariaus Ukso teigimu, viešoje vietoje dainuoti užsienio kalbomis nėra draudžiama.
Tokie atvejai vertinami pagal konkrečias aplinkybes.
„Jeigu vienas ar keli asmenys tiesiog dainuoja viešoje vietoje, nestato scenos, nenaudoja specialios infrastruktūros ir nevykdo organizuoto viešo renginio, paprastai tai nelaikoma renginiu, kuriam reikėtų savivaldybės leidimo. Tačiau jeigu vyksta organizuotas koncertas, naudojama garso stiprinimo aparatūra, užimama viešoji erdvė ar tikimasi didesnio žiūrovų susibūrimo, situacija gali būti vertinama kaip renginys, kuriam taikomos renginių organizavimo taisyklės“, – priminė M. Uksas.
Pasak jo, tam tikrais atvejais tokia veikla gali būti laikoma viešosios rimties trikdymu.
„Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje numatyta atsakomybė už garsų dainavimą, šūkavimą ar kitokį triukšmavimą viešosiose vietose, jeigu tuo trikdoma asmenų ramybė, poilsis ar darbas. Tokie atvejai vertinami pagal konkrečias aplinkybes ir gautą informaciją apie galimą pažeidimą. Iki šiol dėl dainavimo, kuriuo būtų trikdoma asmenų ramybė, poilsis ar darbas, nurodytoje vietoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skundų nėra gavusi. Gavus gyventojų skundų, situacija būtų vertinama“, – nurodė M. Uksas.
Naujausi komentarai