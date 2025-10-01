Kalėdų Senelis jau ruošiasi darbymečiui

Renginių vedėjas Romas Ramšas pasakojo, jog nepaisant to, kad dar tik rugsėjo pabaiga, rezervacijų skaičius pamažu auga. Daugelis Kalėdų Senelį rezervuoja anksčiau, nes laukiantieji iki paskutinės akimirkos netenka šios galimybės.
„Jau užsisako. Savaitę iki švenčių, nuo gruodžio 15-osios iki 18–19 dienos, turiu patvirtintus tris darželius, taip pat turiu porą užsakymų į porą klasių, o iš įmonių turiu užklausų dėl kalėdinių vakarėlių. Gal dar ankstoka. Labiausiai skuba rezervuotis darželiai. Jeigu nori turėti tikrai gerą Kalėdų Senelį, rezervuoja nuo rugsėjo pradžios“, – sakė R. Ramšas.
Anot renginių vedėjo, pernai Kalėdų Senelio paslaugų kaina vienam vaikui lopšelyje siekė penkis eurus, šiemet – šešis, vyresniems vaikams pernai kainavo aštuonis, o šįmet – devynis eurus. Esant individualiems užsakymams kaina darželio grupei šiuo metu siekia iki 150 eurų.
„Jeigu vyresniųjų grupei, ne lopšeliui, tada darau du personažus – Piratą ir Kalėdų Senelį. Iš pradžių ateina Piratas, jis užima apie 15 minučių, ten būna aktyvi programa, mankšta, pinigų dalijimas. Programa su tokia potekste, kad vaikai taupytų pinigus. Išėjus Piratui, ateina muzikos mokytoja ir su vaikais pažaidžia penkias minutes, kol persirengiu ir ateinu kaip Kalėdų Senelis. O lopšelyje, kur vaikai iki ketverių metų, ten būna tik Kalėdų Senelio programa, kuri trunka apie pusvalandį“, – kalbėjo R. Ramšas.
Pasak jo, nepaisant besikeičiančių tradicijų, Kalėdų Senelis tebėra svarbus personažas, be kurio didžiausios metų šventės neįsivaizduojamos.
„Be Kalėdų Senelio – niekaip. Tik, kad atsiranda dar tokių žmonių, kurie nori rezervuoti paskutinę minutę, sako, kad anksčiau neturėjo laiko. Tad jeigu neturėjo laiko, tai jau nebeturės ir Senelio. Čia toks dalykas, kad reikia ieškoti, rezervuoti iš anksto. O kad jis reikalingas, tai tikrai“, – neabejojo pašnekovas.
Kalėdų dieną Senelio užimtumas – itin didelis, jam tenka važinėti ne tik Klaipėdoje, bet ir apskrityje.
„Pati aktyviausia savaitė – prieš Kalėdas ir visą Kalėdų dieną. Pernai Kalėdų dieną turėjau 12 užsakymų į namus. Pradėjau nuo 9 val. ryto ir baigiau 19.30 val.“, – tikino R. Ramšas.
Naujausi komentarai