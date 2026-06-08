Kainos Palangoje vėl kelia diskusijas: už kiek pavyks papietauti kurorte?

Palangos širdyje – Basanavičiaus gatvėje – už beveik dviejų delnų pločio šaltibarščių porciją – 6,5 euro. Gyventojai turi įvairių nuomonių dėl maisto kainų Lietuvos kurorte.
„Jeigu dar mokėti nuomą ir valgyti, ir pusryčius, ir pietus, tai ir užsienyje tada tas pats“, – svarstė poilsiautoja.
„Maisto kainos adekvačios, priklausomai nuo to, kokią vietą renkiesi“, – teigė kita poilsiautoja.
Prasidėjus vasaros sezonui, Basanavičiaus gatvėje netrūksta nei poilsiautojų, nei vietų pavalgyti. Čia galima rasti tiek tradicinių lietuviškų patiekalų, tiek įvairių pasaulio virtuvių pasiūlymų. Šaltibarščių porcija dažniausiai kainuoja nuo 5 iki 6,5 euro, cepelinų – nuo 8 iki 11 eurų, o kepta duona su sūriu – nuo 5 iki 8 eurų.
„Stengiamės iš tikrųjų nuo pernai kainų nekelti ir jas išlaikyti, nes mūsų klientai, kurie ateina pas „Močiutes“, tikrai kainas žiūri, stebi. Norime, kad visi galėtų pas mus ateiti ir apsilankyti“, – pasakojo „Močiučių rezidencijos“ restoranų savininkas Rokas Galvonas.
Restoranų savininkai sako, kad teko neženkliai pakelti ne tik šaltibarščių kainas, tačiau jie ir Klaipėdoje, ir Palangoje kainuoja beveik vienodai.
Nors poilsiautojai dažniausiai vertina galutinę kainą lėkštėje, verslininkai skaičiuoja gerokai daugiau dedamųjų.
„Dažniausiai kainos kilo iki vieno euro. Tai sąlygoja tai, kad kyla visi logistiniai kaštai, produktų žaliavų kainos, darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai“, – aiškino restobaro „Karma“ savininkas Jurijus Proskurinas.
Verslininkai pripažįsta, kad po kelerių sudėtingesnių metų šio sezono laukia su atsargiu optimizmu. Praėjusią vasarą poilsiautojus ne kartą išvaikė lietus ir vėsesni orai, todėl šiemet daug vilčių dedama į saulėtą sezoną.
„Tikrai turime nuostabių pasiūlymų mūsų pajūryje. Jeigu oras bus geras – žmonės važiuos. Ir, be abejo, tikimės, kad valstybė palaikys ir viešajam maitinimui suteiks mažesnį PVM mokestį“, – kalbėjo J. Proskurinas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Šis sezonas bus labai geras, net neabejoju. Dėl to, kad buvo šalta žiema, bus karšta vasara. O kokia vasara bebūtų, ji Palangoje visada gera“, – įsitikinęs R. Galvonas.
Palangos verslininkai sako, kad šią vasarą poilsiautojus stengsis vilioti ne tik maistu. Kurorte netrūks koncertų, renginių, gyvos muzikos vakarų ir kitų pramogų, todėl čia atvykę žmonės galės mėgautis ne tik jūra, skaniu maistu, bet ir aktyviu laisvalaikiu.
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