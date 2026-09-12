Kaimynai konfliktus sprendžia lapeliais

Ievos Simonaitytės gatvėje gyvenanti moteris, nenorėjusi nurodyti konkretaus adreso, pasakojo pastebinti, kad kaimynai apie kylančias problemas vieni su kitais vis rečiau kalbasi tiesiogiai.
Užuot nuoširdžiai pasišnekėjus, ant sienų, durų ar kitose matomose vietose atsiranda lapai su prašymais ir perspėjimais.
Šįkart gyventojos dėmesį patraukė ant laiptinės durų priklijuotas lapas, kuriame primenama, kad durys turi būti laikomos uždarytos.
„Vis dažniau lapukai atsiranda daugiabutyje. Tai „netriukšmaukite po devynių, nes vaikai miega“, tai „neremontuokite, nusibodo garsai“. O dabar, kadangi duris kažkas vis palieka atviras ir kas nori į daugiabutį gali užeiti, atsirado lapukas ant durų su perspėjimu, kad laiptinės durys turi būti laikomos uždarytos“, – pasakojo gyventoja.
Pasak jos, pats toks problemų sprendimo būdas gal ir atrodo nekeliantis įsipareigojimų ar nereikalingų emocijų, tačiau kyla klausimas, ar jis veiksmingas.
Moteris pastebi, kad ne visi gyventojai į perspėjimus atkreipia dėmesį.
„Nežinau, gal ir geras toks „ramus“ problemų sprendimas, bet vis tiek kaimynai, atrodo, į tuos įspėjimus nekreipia dėmesio. Gal geriau tokiu atveju eiti ir kalbėti į akis, tiesiai šviesiai, nes ne visi tuos raštelius skaito“, – svarstė ji.
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