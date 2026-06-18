Kai vaistai kuriami ne gamykloje, o žmogui: unikali „Debreceno vaistinės“ istorija

Būtent tuo išsiskiria „Debreceno vaistinė“ – viena iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių vaistinių, kurioje vaistai vis dar gaminami vietoje, pagal gydytojo receptą ir konkretaus žmogaus poreikius. Ši tradicija Klaipėdoje gyvuoja jau dešimtmečius – vaistinė duris atvėrė 1977 metais ir praėjusiame amžiuje buvo vienintelė akių lašų gamintoja uostamiestyje.
Šiandien čia gimsta įvairiausių formų vaistai: akių lašai, tepalai, milteliai, žvakutės, mikstūros, emulsijos, suspensijos ir kiti preparatai. Tai farmacija, kurioje nėra konvejerio – kiekvienas receptas tampa individualiu darbu.
Ypač moterims artima tai, kad vaistinėje gaminama ne tik gydomoji produkcija. Čia puoselėjamos ir vaistinės kosmetikos tradicijos. Lentynose galima rasti farmacininkų sukurtų ekologiškų kosmetikos gaminių – dalis produkcijos atkeliauja ir iš kolegų vaistininkų laboratorijų Šiauliuose. Tai primena laikus, kai vaistinė buvo ne tik vieta nusipirkti vaistų, bet ir natūraliomis priemonėmis puoselėjamo grožio bei sveikatos dirbtuvė.
Dar labiau stebina greitis. Kai didžiosiose tinklinėse vaistinėse individualiais užsakytų vaistų tenka laukti dieną ar net ilgiau, Klaipėdoje užsakymas dažniausiai įvykdomas tą pačią dieną. Paprasčiausi tepalai ar skysčiai neretai pagaminami per pusdienį, o kartais – ir vos per keliolika minučių. Tai ypač svarbu žmonėms, atvykstantiems iš kitų miestų. Mat šiandien tokias vaistines Lietuvoje galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Vakarų Lietuvoje ir Žemaitijoje „Debreceno vaistinė“ išlieka vienintelė tokio pobūdžio farmacijos laboratorija, kurioje išsaugota specialiai pacientui gaminamų vaistų tradicija.
Ypatingą vertę kuria ir „Debreceno vaistinėje“ triūsantys žmonės. Kai kurie specialistai čia dirba daugiau nei keturis dešimtmečius, o vaistinės archyvuose saugomi net šimtmečio senumo receptai, kaip sakoma, dar iš „Smetonos laikų“. Tai receptūros, kuriomis buvo gydomi mūsų tėvai ir seneliai: tepalai žaizdoms, praguloms, įvairiems odos pažeidimams. Sukaupta patirtis perduodama iš kartos į kartą, todėl kiekviename pagamintame preparate slypi ne tik mokslas, bet ir ilgametė praktinė išmintis.
Kai standartiniai, masiškai gaminami, preparatai ne visada duoda laukiamą rezultatą, gydytojai ir vaistininkai ieško sprendimų, pritaikytų konkrečiam žmogui.
Pasak laikinojo „Debreceno vaistinės“ vadovo Vaido Ramanausko, jaunosios kartos gydytojai puikiai žino individualiai gaminamų vaistų naudą ir efektyvumą, tačiau neretai stokoja praktinių žinių, reikalingų tinkamai receptūrai parengti. Todėl vaistinėje laukiami ir gydytojai – ilgametę patirtį sukaupę „Debreceno vaistinės“ specialistai padeda rasti geriausius sprendimus konkrečių pacientų poreikiams. Juk tikras rūpestis sveikata prasideda ten, kur vaistai gaminami ne sandėliui ar masinei rinkai, o konkrečiam žmogui. Ten, kur šimtmetį menančios farmacijos tradicijos ir šiandien tarnauja pacientų gerovei.
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