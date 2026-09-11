Įvertinimas – po dešimtmečių

„1991 metų sausį ir rugpjūčio pučo metu šie žmonės parodė didelę asmeninę drąsą. Jie gynė Girulių televizijos bokštą, Klaipėdos miesto tarybos pastatą ir kitus svarbius objektus. Dirbo Klaipėdos gynybos komitete, prisidėjo prie pastangų, kad iš Lietuvos būtų išvesta sovietinė kariuomenė“, – įteikdamas apdovanojimą sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Apdovanojimai įteikti Šarūnui Jagminui, Algimantui Juciui, Vandai Kavaliauskienei, Vytautui Lupeikai, Leonui Makūnui, Audriui Paužai, Nijolei Požarskienei ir Juliui Praleikai.
Jie 1990–1995 metais dirbo Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos prezidiume ir prisidėjo ne tik įtvirtinant atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, bet ir kuriant naują Klaipėdos miesto savivaldą, pranešė Seimas.
„Šis įvertinimas mus pasivijo daugiau kaip po 30 metų, bet tai nesvarbu, tai vėl sužadino mūsų prisiminimus. Kiekvienam žmogui yra nepaprastai svarbu, kad jis būtų prisimintas, kad jis būtų įvertintas, ir tuo apdovanojimu šiandien mes dalysimės su visais klaipėdiečiais, kurie tą dieną petys į petį stovėjo kartu su mumis“, – sakė viena apdovanotųjų N. Požarskienė.
Seimo apdovanojimas „Už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei“ įsteigtas 2014 metais.
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