Išėjusiam rašytojui – performansas parke

Minėjimas vyks spalio 13 d. 19 val. Skulptūrų parke. Būtent šią dieną R. Rastauskui būtų sukakę 71-eri. Nors jo nebėra, rašytojo, dar žinomo slapyvardžiu RoRa, atminimas – gyvas.
Anot šio minėjimo organizatorių Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojos Skulptūrų parkui Sondros Simanaitienės, rašytojui atminti niekada nebus per daug vakarų.
„Ir kol yra Klaipėdoje jo bendražygiai – Benas Šarka, fotografas Remigijus Treigys, galerininkai Andželika ir Isroildžonas Baroti, tol RoRa atminties vakarai bus autentiški ir gyvi. Tik atmintis, laikui bėgant, išmoks keisti pavidalus, deja, ji po truputį virs muziejine, gal net ir retenybe“, – nurodė S. Simanaitienė.
Geriausia pasiekti minėjimo vietą esą einant taku pro M. Mažvydo alėją.
Renginyje dalyvaus aktorius, režisierius, Gliukų teatro įkūrėjas B. Šarka, kuris susirinkusiems skaitys R. Rastausko eiles ir surengs performansą.
„Noriu, kad per žodį, kalbą, tai, kas buvo svarbiausia R. Rastauskui, mes išgyventume atsiminimą ir taip jį pagerbtume“, – sakė S. Simanaitienė ir pridūrė, kad take Skulptūrų parke galbūt bus pastatytos ir žvakės, bylojančios minėjimo dalyviams apie susitikimo vietą.
Norintieji dalyvauti renginyje kviečiami atsinešti R. Rastausko eilių ir jas paskaityti. Skaitymai vyks prie gynybinio šanso.
Taip pat atvyks dailininkė, akvarelininkė Liuda Liaudanskaitė, kuri parko erdvėje eksponuos kūrinį „Takelis“, o menininkė Kseniia Buryka iš Ukrainos, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Klaipėdoje, pristatys bioplastinę (tirpstančią nuo aplinkos poveikio) skulptūrą iš serijos „Kaukės“.
„R. Rastauskas gyveno Palangoje, savo tėvų name Smilčių gatvėje. Dirbo Klaipėdos universitete, Filologijos ir Menų fakultetuose, buvo Klaipėdos meninio gyvenimo siela, žmogus-balsas. Stilingas Klaipėdos Mėmelio praeivis. Jo bendražygis teatralas B. Šarka giliaisiais jaunystės vakarais Skulptūrų parko taku lydėdavo RoRą į autobusų stotį, iš kurios jis išvažiuodavo į nuščiuvusią, kartais melancholiškai sningančią, kartais lyjančią, bet visada savą vienatvę Palangoje“, – pasakojo S. Simanaitienė.
