Internete – drąsus pasiūlymas merginoms

„Facebook“ grupėje „Klaipėdos skelbimai“ paviešintas pasiūlymas išsiskyrė savo turiniu.
Skelbimo autorius viešai ieškojo moters, kuri už atlygį sutiktų atvykti į jo namus, tačiau nepaaiškino, kokių konkrečiai paslaugų iš jos tikisi ir kiek už tai žada sumokėti.
Nors apie seksualines paslaugas tiesiogiai neužsimenama, iš po įrašu kilusios diskusijos komentarų skiltyje matyti, kad būtent taip vyro pasiūlymą suprato dalis internautų.
Dėmesį patraukė ir tai, kad skelbimas paskelbtas ne vėlyvą vakarą, o apie 9 valandą ryto.
Kol dalis klaipėdiečių tik pradėjo savo dieną, vyras jau buvo nusprendęs ieškoti kompanijos į namus.
Įrašas iškart sulaukė kritikos – miestiečiai klausė autoriaus, ar jis tikrai nori tokį pasiūlymą skelbti viešai, ir perspėjo, kad už tokio pobūdžio veiklą gali grėsti atsakomybė.
„Ar nori, kad pareigūnė užeitų pas tamstą į svečius?“ – po skelbimu rašė pasipiktinęs klaipėdietis.
Pats skelbimo autorius į komentarus reagavo itin aršiai.
Vyras komentatoriams aiškino, kad šie jį kritikuoja esą iš pavydo.
Įsivėlęs į diskusiją su internautais, vyras nevengė necenzūrinės leksikos, įžeidinėjimų ir agresyvių replikų.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai pabrėžė, kad vien iš skelbimo turinio šiuo atveju negalima teigti, jog buvo siūloma pirkti seksualines paslaugas.
„Jei būtų konkrečiai įvardyta, jog siūlomas atlygis už seksualines paslaugas, tuomet grėstų atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus“, – nurodė pareigūnai.
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