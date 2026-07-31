Įgriuva take virsta šiukšliadėže

Įgriuva yra pėsčiųjų take prie Liepojos g. esančio daugiabučio.
Įgriuvoje matyti ir į vidų sukritusios grindinio trinkelės.
Joje taip pat guli sudžiūvusi medžio šaka, o praeiviai į duobę jau pradėjo mesti ir įvairias šiukšles.
Kol kas pavojinga vieta pažymėta trimis į žemę įsmeigtais raudonai nudažytais pagaliais, bet žmonės mano, kad tokio laikino sprendimo nepakanka, nes įgriuva išlieka atvira.
Gyventojai tikisi, kad pėsčiųjų tako danga bus sutvarkyta artimiausiu metu ir nebekels grėsmės praeiviams.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus atstovų teigimu, gavus pranešimą apie įgriuvą, skyrius kreipėsi į už teritorijos priežiūrą atsakingą bendrovę.
Pažadėta, kad darbai bus vykdomi eilės tvarka.
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