Ieva Radzevičiūtė iš savanorės tapo pareigūne – pradėjo tarnybą uostamiesčio policijoje

„Labai džiaugiuosi, kad tarnauju į įvykius reaguojančiose pajėgose ir turiu galimybę padėti žmonėms – kiekvienas iškvietimas, švyturėlių įjungimas sukelia emocijas ir skatina tobulėti“, – sakė tarnybą pradėjusi pareigūnė.
I. Radzevičiūtė pasakojo, kad tapti policijos pareigūne nebuvo vaikystės svajonė. Baigus mokyklą ir mokantis kito amato, toje mokymo įstaigoje apsilankė policijos bendruomenės pareigūnės ir kvietė išmėginti save policijos rėmėjų veikloje. Mergina nutarė pamėginti ir tai tapo lemtingu postūmiu.
Per pusmetį I. Radzevičiūtė policijos rėmėjų veikloje savanoriškai dirbo įspūdingą laiką – daugiau kaip 1600 valandų. Kartu su patyrusiu policijos pareigūnu, bandomojo projekto metu, dalyvaudavo įvairiose policijos priemonėse, kartu patruliuodavo užtikrinant viešąją tvarką, teko reaguoti ir į iškvietimus. Dabar Ieva tvirtina, kad būtent ši neįkainojama patirtis leido suprasti, kad tarnyba policijoje yra tikrasis jos pašaukimas.
„Nebūdavo pamainos be manęs – ši veikla mane tiesiog įtraukė. Čia nėra monotonijos, kiekviena diena, kiekvienas iškvietimas – vis kitoks, pilnas iššūkių ir dinamikos“, – sakė pareigūnė.
Patirtis policijos rėmėjų gretose jai ne tik padėjo apsispręsti renkantis profesiją, bet ir suteikė didžiulį pranašumą mokantis – ji jau buvo susipažinusi su kai kuriomis policijos sistemomis, teisės aktais, darbo specifika ir kt. Būtent todėl, svarstantiems apie pareigūno profesiją, I. Radzevičiūtė rekomenduoja pirmiausia tapti policijos rėmėjais ir išbandyti save.
„Tai geriausias būdas susipažinti su pareigūno profesija. Tu tiesiog paragauji tos „virtuvės“ ir ateini mokytis ar dirbti jau žinodamas, kur eini ir kas tavęs laukia“, – sakė I. Radzevičiūtė.
Jeigu norite savanoriškai prisidėti prie policijos veiklos – tapti policijos rėmėjais – turėtumėte kreiptis į savo miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūnus.
Naujausi komentarai