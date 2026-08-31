 Ieškoma, kas statys ledo areną Klaipėdoje

Ieškoma, kas statys ledo areną Klaipėdoje

2026-08-31 15:11
BNS inf.

Klaipėdos valdžia ieško, kas iki 2028 metų pabaigos pastatys maždaug 31 mln. eurų vertės naują ledo areną – savivaldybė paskelbė rangovo konkursą.

<span>Ieškoma, kas statys ledo areną Klaipėdoje</span>
Ieškoma, kas statys ledo areną Klaipėdoje / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Paryžiaus Komunos gatvėje planuojamo vystyti projekto vertė paaiškės pasirašius sutartį su rangovu, pirmadienį pranešė savivaldybė.

Anot pranešimo, buvusios vandenvietės teritorijoje ketinama įrengti daugiafunkcę sporto erdvę su 850 sėdimų vietų ledo ritulio aikšte, atskiromis treniruočių bei apšilimo aikštėmis ir pirma Lietuvoje specializuota akmenslydžio (kerlingo) aikšte.

Planuojama, kad vienu metu komplekse galės sportuoti iki 100 žmonių. Pastate bus įrengtos erdvios rūbinės, patogios administracinės bei trenerių patalpos, maitinimo zonos lankytojams, numatyta 223 vietų automobilių aikštelė.

Kaip rašė BNS, Klaipėdos valdžia ledo arenos statybai siekia 9 mln. eurų valstybės finansavimo – 29,3 proc. viso preliminarios 30,7 mln. eurų projekto vertės.

Uostamiesčio taryba liepą skubos tvarka pritarė sprendimui prašyti valstybės biudžeto lėšų projektui. Likusius 21,7 mln. eurų skirs Klaipėdos savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
ledo arena
Klaipėdos valdžia
rangovo konkursas
Paryžiaus Komunos gatvė
projektas

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