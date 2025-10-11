Į posėdį – kalinio drabužiais

Atnešė visiems „dovanėlių“
Ketvirtadienį vykusiame posėdyje, vos pasirodžius komisijos svarstomam G. Petreikiui, du tarybos nariai atsisakė dalyvauti dėl provokuojamos politiko aprangos – vyras atėjo dryžuotais rūbais, primenančiais kalinio uniformą.
G. Petreikis aiškino, kad etikos sargų svarstymo sulaukė dėl fiksuotų 98 punktų, kuriuose minimi galimi etikos pažeidimai.
„Siedamas su tais 98 punktais, įteiktais man, norėčiau kiekvienam jūsų įteikti po simbolinę dovanėlę“, – pareiškė G. Petreikis.
Etikos komisijos pirmininkas Vaidas Kuprelis sekretoriaujančiajam nurodė pažymėti protokole.
„Pažymėkite, kad gavome po mažos vertės tualetinio popieriaus rulonėlį“, – pažymėjo V. Kuprelis.
„Kadangi jūs man atsiuntėte popiergalį su 98 „blėnių“ punktais, kitaip aš to negaliu pavadinti, aš jums įteikiu po tualetinio popieriaus ritinėlį su 135 lapeliais. Aš tikiu, kad jus apėmė toks pat jausmas kaip mane, gavus jūsų raštą. Šiandien galėsite mane daug geriau suprasti“, – kalbėjo G. Petreikis.
Atsinešė ir džiūvėsėlių
Nesulaukęs klausimų iš Etikos komisijos narių dėl tokių paaiškinimų, G. Petreikis perėjo prie baigiamosios kalbos.
„Ir arkliui aišku, kad svarstome visišką absurdą. Aš esu dažnas svečias šioje komisijoje, jau pripratau prie šito cirko“, – pasisakymą pradėjo G. Petreikis.
Politikas ironizuodamas paragino tarybos narius teikti pasiūlymą dėl Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklos atkūrimo.
G. Petreikis kalbėjo, esą galbūt tuomet Kretingos savivaldybės vadovai taip įgyvendins savo svajones.
„Pažabotų oponentus, išsiųsdami juos į perauklėjimo stovyklą. Galėčiau būti pirmuoju šios atkurtos stovyklos kaliniu. Kaip matote, turiu ne tik aprangą, bet per savaitę po jūsų gauto rašto pasidžiovinau ir džiūvėsėlių. Aš esu visiškai pasiruošęs išpildyti rajono vadovų svajones, kurios, mano nuomone, veda link diktatūros ir autokratinio valdymo“, – savo kalbą baigė G. Petreikis.
Ir arkliui aišku, kad svarstome visišką absurdą.
Tyrimą pradės
Komisijos pirmininkas V. Kuprelis patikslino, kad G. Petreikiui pateikti kaltinimai pažeidus septynis etikos principus.
Kretingos tarybos narė Dalia Bieliauskienė posėdyje aiškino, kad G. Petreikio elgesys svarstomas po jo pasisakymų Kontrolės komitete.
„Mes kalbame ne apie asmenį G. Petreikį, o apie Kontrolės komiteto pirmininką G. Petreikį. Komiteto pirmininkas pažeidė principą – pagarba žmogui ir valstybei“, – akcentavo komisijos narė.
Aiškėja, kad G. Petreikis galėjo nepagarbiai kalbėti su viena savivaldybės darbuotojų.
Pasak D. Bieliauskienės, pašaipi ir menkinanti retorika neturėtų būti vartojama posėdžiuose.
Tarybos narys Saulius Šopaga aiškino, kad šio tyrimo net neturėjo būti.
„Gaištame laiką ir kalbame apie nieką. Siūlau nutraukti tyrimą“, – nuomonę išsakė S. Šopaga.
Tarybos narys tikino, kad vieši asmenys – tarybos nariai turi teisę viešai kelti klausimus, svarstyti situacijas.
Kolegai pritarė ir kita tarybos narė Jolanta Gedvilaitė, kuri tikino, kad Etikos komisijos nariai yra įvelti į tarpinstitucinį ginčą ir nemato pažeidimo.
Kretingos tarybos narė Vitalija Valančiūtė taip pat pritarė minčiai, kad etikos principai nebuvo pažeisti.
Tarybos narys Simas Končius vis tik matė pažeidimų G. Petreikio elgesyje.
Komisijai ėmus balsuoti dėl septynių kaltinimų G. Petreikiui, tik dėl vieno etikos principo, pavyzdingumo, komisija balsavo teigiamai. Dėl kitų punktų balsuota prieš.
„Mes nutarėme pradėti tyrimą dėl pavyzdingumo principo nesilaikymo“, – po balsavimų konstatavo komisijos pirmininkas V. Kuprelis.
