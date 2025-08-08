Gyventojus erzina gyvas žadintuvas tiesiai po langais: neleidžia miegoti – dainuoja

Jau beveik savaitę apie aštuntą ryto pro daugiabučių langus praeina vyras su ausinėmis. Pasak gyventojų, jis ne tik garsiai dainuoja, bet ir šoka, linguoja bei rankomis mojuoja praeiviams.
Vyriškis aplinkiniams nieko blogo nedaro, tačiau kai kuriems toks pasikartojantis elgesys jau kelia erzelį.
„Aš suprantu, kad žmogus taip linksminasi ir gal jam taip lengviau pradėti dieną, tačiau man tai jau tapo žadintuvu be išjungimo funkcijos“, – atviravo vietinė gyventoja Greta.
Anot jos, šio vyro niekada anksčiau neteko matyti – rytinės gastrolės prasidėjo tik šią savaitę.
Dabar, vasaros metu, daugelis klaipėdiečių miega atidarytais langais, todėl toks garsus dainavimas pasiekia tuos, kurių buto langai yra į gatvės pusę.
„Kiekvieną rytą aš einu į stotelę ir vis jį sutinku – šoka, dainuoja, šypsosi, kartais net kviečia šokti kartu. Jis atrodo draugiškas, blaivaus proto ir linksmas, bet visgi dauguma nori tiesiog tyliai pradėti dieną, o ne patekti į improvizuotą koncertą, ypač kai dainos yra visiškai nesuprantama kalba, panašia į arabų“, – tvirtino klaipėdietė.
Dainininkas yra entuziastingas, bet neagresyvus – jis nieko blogo nedaro, tik mėgaujasi muzika. Atrodo, kad jis net nesuvokia, jog šimtai žmonių yra priversti dalyvauti jo rytiniuose koncertuose.
Tokiu atveju gali būti taikomos baudos už triukšmą viešumoje, tačiau tik tada, jei garsas kelia nemenką viešąjį trikdymą rimties metu.
Visgi, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu gali užtraukti griežtas pasekmes.
Kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, asmenims gali grėsti bauda nuo 80 iki 200 eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 300 eurų.
