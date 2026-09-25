 Griuvenų vietoje planuojami pokyčiai

Griuvenų vietoje planuojami pokyčiai

2026-09-25 14:00
Ieva Niekytė

Klaipėdos miesto taryba vienbalsiai nusprendė 25 nekilnojamojo turto objektus uostamiestyje pripažinti netinkamais naudoti. Juos planuojama nugriauti, o jų vietoje rekonstruoti gatvių ruožus ir tvarkyti teritorijas.

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Uždavinys: nugriovus neseniai gaisro suniokotą apleistą pastatą, bus rekonstruojama Nemuno gatvės dalis.

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Nuo politikos
iki kultūros

Tarp netinkamais pripažintų objektų – pastatai, butai, sandėliai, pastogė ir garažai, esantys Nemuno g. 113, Nemuno g. 133, Kūlių Vartų g. 5A ir Didžiojoje Vandens g. 28B.

Vienas į sąrašą patekusių objektų – Nemuno g. 133 esantis apleistas pastatas, kuriame neseniai kilo gaisras.

Pirminiais duomenimis, ugnis pirmajame aukšte visiškai suniokojo butą ir jame buvusius daiktus.

Pagal anksčiau patvirtintų detaliųjų planų sprendimus, abu pastatai – Nemuno g. 113 ir Nemuno g. 133 – numatyti nugriauti.

Pašalinus abu statinius bus rekonstruojama Nemuno gatvės dalis.

Projekte taip pat numatyta nugriauti garažus Kūlių Vartų g. 5A ir Didžiojoje Vandens g. 28B.

Nugriovus pastatą-garažą Didžiojoje Vandens g. bus sudarytos sąlygos vykdyti Pylimo gatvės rekonstrukciją.

Tuo metu nugriovus pastatą-garažą Kūlių Vartų gatvėje, bus atkurtas buvusio Bastionų komplekso fosos vaizdas.

Į tarybos sprendimą įtrauktų objektų bendra vertė siekia apie 944 tūkst. eurų, o preliminari jų griovimo kaina – apie 210 tūkst. eurų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Pastatų griovimas
Nemuno gatvė
Kūlių vartų gatvė
Didžioji vandens gatvė
gatvių rekonstrukcija

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