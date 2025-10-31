Gatvėje stebino dviratininkas: vienos eismo juostos neužteko

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras važiuoja per judrios gatvės vidurį visiškai nesidairydamas ir tarytum nekreipdamas dėmesio į automobilių srautą.
Situacija užfiksuota už „Banginio“ žiedinės sankryžos – vietoje, kur eismas ypač intensyvus. Nepaisant to, kad šalia gatvės yra platus šaligatvis, tinkamas važiuoti dviračiu, vyras pasirinko keliauti važiuojamąja dalimi.
Važiuodamas šlapia kelio danga, iš pradžių laikėsi pirmosios eismo juostos, bet netrukus persirikiavo į antrąją, manevruodamas labai neatsakingai.
Dauguma klaipėdiečių piktinosi, kad tokie neatsakingi dviratininkai kelia pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams.
„Manau, kad tokiems ir dviratį reikėtų atimti, nes važiuoja visiškai kaip tik nori – per tokius paskui ir avarijos būna“, – komentavo Darius.
Didžioji dalis klaipėdiečių sutiko, kad mieste vis dažniau pastebima dviratininkų, kurie ignoruoja taisykles: važiuoja ne jiems skirtais takais, o važiuojamąja dalimi, per perėjas važiuoja neapsidairydami ir nesustoję.
„Yra dviračių takai, bet vis tiek jie, didieji „sportininkai“, važiuoja plentu“, – teigė kitas klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Pagal Kelių eismo taisykles, važiuoti dviračiu gatve leidžiama tik tuo atveju, kai nėra dviračių tako ar dviračių juostos. Tokiu atveju dviratininkas privalo laikytis visų Kelių eismo taisyklių – važiuoti kuo arčiau dešiniojo krašto, rodyti posūkių signalus ir laikytis šviesoforo signalų.
Vaizdo įraše užfiksuotas dviratininkas važiavo viduryje kelio, todėl trukdė eismui.
„Kartais atrodo, kad visiems trūksta kantrybės – tiek vairuotojams, tiek dviratininkams. Bet juk svarbiausia, kad visi grįžtume į namus saugiai“, – pridūrė klaipėdietis.
